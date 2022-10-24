Не только маски. Как автовладельцы в Петербурге прячут номера на платной парковке

С 1 ноября гости Адмиралтейского района, вероятно, присоединятся к флешмобу автомобилистов в районе Центральном. Там на номера машин продолжает налипать странное, стоит лишь заехать на территорию платной парковки.



Корреспондент «Фонтанки» может засвидетельствовать: сама погода на стороне тех, кто пытается сэкономить. Желтый лист осенний удачно закрывает один из символов на номере.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Смольный больше не предписывает в обязательном порядке пользоваться средствами индивидуальной защиты, однако автовладельцы заботятся о своих машинах больше, чем о себе. Вот перчатки:



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







А вот и маски. Иногда по две сразу, чтобы 100-рублевый вирус точно не добрался до автомобиля.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Если промоутеры на улицах думают, что их рекламные листовки никому не нужны, они ошибаются.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Встречается и неприкрытое коварство. Легким движением руки ваш номер превращается в чужой путем замены всего одной цифры. Интересна реакция второго автовладельца, которому придет штраф.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Есть совсем кустарный вариант: открыть багажник, чтобы номер можно было разглядеть только со спутника. Предварительно все ценное лучше оттуда достать и переложить.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В последнее время поговаривают о дефиците средств личной гигиены, и, кажется, мы знаем причину.



Фото: Фёдор Погорелов/«Фонтанка.ру» Фото: Фёдор Погорелов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Самое простое — снять номера вообще, если есть время этим заниматься. «Фонтанка» не рекомендует, но случаи такие фиксирует.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Самоотверженность. Некоторые автовладельцы буквально своим телом закрывают номер машины, стоит только им увидеть автомобиль Центра управления парковками, который катается по кругу и фиксирует неплательщиков на фото и видео.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» неоднократно описывала такие аномалии в местах, куда распространяется зона платной парковки в Петербурге. Полномочий убирать посторонний предмет с номера у сотрудников ЦУП нет, а эвакуировать неопознанные машины через антитеррористическую комиссию, как в Москве, в Петербурге так и не начали.



На данный момент весь Центральный район входит в платную зону, с 1 ноября войдет и Адмиралтейский. В 2023 году предполагается распространить ее на Василеостровский и Петроградский районы. Час парковки для нерезидента стоит 100 рублей, если нет абонемента. Штраф за неоплату по истечении 15-минутного бесплатного периода — 3 тысячи рублей.