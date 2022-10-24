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    Не только маски. Как автовладельцы в Петербурге прячут номера на платной парковке

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    10 комментариев

    С 1 ноября гости Адмиралтейского района, вероятно, присоединятся к флешмобу автомобилистов в районе Центральном. Там на номера машин продолжает налипать странное, стоит лишь заехать на территорию платной парковки.

    Корреспондент «Фонтанки» может засвидетельствовать: сама погода на стороне тех, кто пытается сэкономить. Желтый лист осенний удачно закрывает один из символов на номере.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Смольный больше не предписывает в обязательном порядке пользоваться средствами индивидуальной защиты, однако автовладельцы заботятся о своих машинах больше, чем о себе. Вот перчатки:

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    А вот и маски. Иногда по две сразу, чтобы 100-рублевый вирус точно не добрался до автомобиля.

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    Если промоутеры на улицах думают, что их рекламные листовки никому не нужны, они ошибаются.

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    Встречается и неприкрытое коварство. Легким движением руки ваш номер превращается в чужой путем замены всего одной цифры. Интересна реакция второго автовладельца, которому придет штраф.

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    Есть совсем кустарный вариант: открыть багажник, чтобы номер можно было разглядеть только со спутника. Предварительно все ценное лучше оттуда достать и переложить.

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    В последнее время поговаривают о дефиците средств личной гигиены, и, кажется, мы знаем причину.

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    Самое простое — снять номера вообще, если есть время этим заниматься. «Фонтанка» не рекомендует, но случаи такие фиксирует.

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    Самоотверженность. Некоторые автовладельцы буквально своим телом закрывают номер машины, стоит только им увидеть автомобиль Центра управления парковками, который катается по кругу и фиксирует неплательщиков на фото и видео.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка» неоднократно описывала такие аномалии в местах, куда распространяется зона платной парковки в Петербурге. Полномочий убирать посторонний предмет с номера у сотрудников ЦУП нет, а эвакуировать неопознанные машины через антитеррористическую комиссию, как в Москве, в Петербурге так и не начали.

    На данный момент весь Центральный район входит в платную зону, с 1 ноября войдет и Адмиралтейский. В 2023 году предполагается распространить ее на Василеостровский и Петроградский районы. Час парковки для нерезидента стоит 100 рублей, если нет абонемента. Штраф за неоплату по истечении 15-минутного бесплатного периода — 3 тысячи рублей.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 10

    26490147124 Окт 2022 в 17:08
    Для решения проблем с мобилизацией надо отправить всех сотрудников платной парковки и мобильных камер, вместе с автотранспортом и приборами в зону СВО. Тогда не надо будет трогать тех, кто действительно нужен городу - водители мусоровозов, сантехники, сервисные инженеры
    +5−5
    своих не бросаем24 Окт 2022 в 17:04
    ждём когда ввп вмешается?
    +0−3
    EveReady24 Окт 2022 в 16:58
    Более того, не только нет ответственности за сокрытие номера посторонними предметами, так еще и убирать их нельзя, т.к. частная собственность. Также нет ответственности за стоящий авто без номера. Безнаказанность пораждает ещё большее число нарушений.
    +8−2
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