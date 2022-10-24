Не только маски. Как автовладельцы в Петербурге прячут номера на платной парковке

С 1 ноября гости Адмиралтейского района, вероятно, присоединятся к флешмобу автомобилистов в районе Центральном. Там на номера машин продолжает налипать странное, стоит лишь заехать на территорию платной парковки.
Корреспондент «Фонтанки» может засвидетельствовать: сама погода на стороне тех, кто пытается сэкономить. Желтый лист осенний удачно закрывает один из символов на номере.
Смольный больше не предписывает в обязательном порядке пользоваться средствами индивидуальной защиты, однако автовладельцы заботятся о своих машинах больше, чем о себе. Вот перчатки:
А вот и маски. Иногда по две сразу, чтобы 100-рублевый вирус точно не добрался до автомобиля.
Если промоутеры на улицах думают, что их рекламные листовки никому не нужны, они ошибаются.
Встречается и неприкрытое коварство. Легким движением руки ваш номер превращается в чужой путем замены всего одной цифры. Интересна реакция второго автовладельца, которому придет штраф.
Есть совсем кустарный вариант: открыть багажник, чтобы номер можно было разглядеть только со спутника. Предварительно все ценное лучше оттуда достать и переложить.
В последнее время поговаривают о дефиците средств личной гигиены, и, кажется, мы знаем причину.
Самое простое — снять номера вообще, если есть время этим заниматься. «Фонтанка» не рекомендует, но случаи такие фиксирует.
Самоотверженность. Некоторые автовладельцы буквально своим телом закрывают номер машины, стоит только им увидеть автомобиль Центра управления парковками, который катается по кругу и фиксирует неплательщиков на фото и видео.
«Фонтанка» неоднократно описывала такие аномалии в местах, куда распространяется зона платной парковки в Петербурге. Полномочий убирать посторонний предмет с номера у сотрудников ЦУП нет, а эвакуировать неопознанные машины через антитеррористическую комиссию, как в Москве, в Петербурге так и не начали.
На данный момент весь Центральный район входит в платную зону, с 1 ноября войдет и Адмиралтейский. В 2023 году предполагается распространить ее на Василеостровский и Петроградский районы. Час парковки для нерезидента стоит 100 рублей, если нет абонемента. Штраф за неоплату по истечении 15-минутного бесплатного периода — 3 тысячи рублей.