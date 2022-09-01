Стали известны ориентировочные даты запуска платной парковки в Петроградском и Василеостровском районах

Петроградский район должен попасть в зону платной парковки с 1 июля 2023 года. Но не весь целиком.

По данным «Фонтанки», предварительный график содержится в обосновывающих документах к заявке комитета по транспорту на увеличение финансирования в 2023 году. Среди прочего, более миллиарда просят добавить на содержание центра управления парковками. Среди причин — расширение зоны платной парковки, необходимость нанимать людей, арендовать транспорт и закупать паркоматы.