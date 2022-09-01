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    Стали известны ориентировочные даты запуска платной парковки в Петроградском и Василеостровском районах

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    Петроградский район должен попасть в зону платной парковки с 1 июля 2023 года. Но не весь целиком.

    По данным «Фонтанки», предварительный график содержится в обосновывающих документах к заявке комитета по транспорту на увеличение финансирования в 2023 году. Среди прочего, более миллиарда просят добавить на содержание центра управления парковками. Среди причин — расширение зоны платной парковки, необходимость нанимать людей, арендовать транспорт и закупать паркоматы.

    Согласно этой заявке, большая часть Петроградского района должна попасть в платную зону с 1 июля 2023 года. Василеостровский район и Крестовский остров — с 1 октября.

    Напомним, с 1 сентября зона платной парковки распространилась на последние неохваченные до сих пор муниципальные округа Центрального района. С 1 ноября в нее войдут 153 улицы Адмиралтейского района.

    Подробнее о том, на что еще просит деньги комтранс — читайте в материале «Фонтанки».

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