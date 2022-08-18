Адмиралтейскому приготовиться. Где вы не сможете припарковаться бесплатно с 1 ноября

Третий этап платного парковочного пространства в центре Петербурга будет запущен 1 ноября. Это 153 улицы Адмиралтейского района.
Тот факт, что запуск планируется именно на первый день ноября, 18 августа подтвердили в комитете по транспорту. Сами по себе планы не новость: о том, что платная зона в 2022 году затронет Адмиралтейский район, сообщалось и ранее. Ниже список улиц.
«Фонтанка» уже публиковала интерактивную карту, где отражены все три этапа 2022 года: 56 адресов в Центральном районе с 1 июля (уже запущен), еще столько же — с 1 сентября и 153 адреса в Адмиралтейском районе с 1 ноября. Ниже — карта именно с улицами Адмиралтейского района.
Напомним, в прошлом году платная зона в Центральном районе уже приросла 71 улицей в добавление к имевшейся 21. Дальнейшие планы города включают Василеостровский и Петроградский районы, а также часть Калининского и Выборгского.