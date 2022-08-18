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    Адмиралтейскому приготовиться. Где вы не сможете припарковаться бесплатно с 1 ноября

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    12 комментариев

    Третий этап платного парковочного пространства в центре Петербурга будет запущен 1 ноября. Это 153 улицы Адмиралтейского района.

    Тот факт, что запуск планируется именно на первый день ноября, 18 августа подтвердили в комитете по транспорту. Сами по себе планы не новость: о том, что платная зона в 2022 году затронет Адмиралтейский район, сообщалось и ранее. Ниже список улиц.

    Перечень улиц в Адмиралтейском районеСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)


    «Фонтанка» уже публиковала интерактивную карту, где отражены все три этапа 2022 года: 56 адресов в Центральном районе с 1 июля (уже запущен), еще столько же — с 1 сентября и 153 адреса в Адмиралтейском районе с 1 ноября. Ниже — карта именно с улицами Адмиралтейского района.



    Напомним, в прошлом году платная зона в Центральном районе уже приросла 71 улицей в добавление к имевшейся 21. Дальнейшие планы города включают Василеостровский и Петроградский районы, а также часть Калининского и Выборгского.

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    Комментарии 12

    мухомор18 Авг 2022 в 18:22
    Янино и Горелово негодуют.
    +0−0
    MinimumLaw18 Авг 2022 в 18:14
    Я так чувствую, что с 1.11 я снимаю машину с учета. Она мне не нужна если я на ней не могу доехать до работы. Отогнать в деревню и оставить в гараже. До лучших времен. Ну ладно. Прощай транспортный налог, прощай ТО у официалов (последнее время мне кажется что я единственный, кто его у них делает). А как это скажется на доходах города (и перекроют ли их доходы с оплаты парковки) - это мы посмотрим... Стратегический запас поп-корна у меня давно заготовлен и едва-едва израсходован.
    +1−0
    Silver86718 Авг 2022 в 18:09
    Быстросъёмные номерные рамки на магнитах решат проблему парковки в Адмиралтейском районе.
    +0−1
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