Платная парковка в Петербурге появится в 4 муниципалитетах к 1 июля



Названия повторяются из перечня в перечень, так как различные участки одних и тех же улиц входят в различные муниципальные образования. Ранее Центр управления парковками уже делился своими планами на 2022 год: зона платной парковки вырастет на 56 улиц Центрального района с 1 июля, еще на столько же — с 1 сентября. В ноябре придет черед Адмиралтейского района, где охватят 153 улицы. К концу 2022 года общая емкость парковочного пространства Петербурга составит почти 28 тысяч машино-мест, наглядно — здесь. Затем в планах — Василеостровский и Петроградский районы, а также часть Калининского и Выборгского.