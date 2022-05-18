Платная парковка в Петербурге появится в 4 муниципалитетах к 1 июля

Комитет по транспорту Петербурга опубликовал проект постановления о создании зоны платной парковки в Центральном районе. Речь идет о не охваченных пока муниципальных образованиях.
Документ опубликован накануне, он предписывает запустить платную парковку с 1 июля 2022 года. Перечень разбит на 4 муниципалитета. В МО «Смольнинское» больше всего адресов — 90.
В МО «Литейный округ» будет 39 участков улично-дорожной сети, где откроется парковка.
24 участка — в МО «Лиговка-Ямская», при этом на некоторых отрезках на самом деле не предусмотрено никаких платных машино-мест.
Наконец, 39 адресов приходятся на МО «Владимирский округ».
К 1 июля необходимо разместить всю инфраструктуру для оплаты парковки, установить знаки и нанести дорожную разметку.
Названия повторяются из перечня в перечень, так как различные участки одних и тех же улиц входят в различные муниципальные образования. Ранее Центр управления парковками уже делился своими планами на 2022 год: зона платной парковки вырастет на 56 улиц Центрального района с 1 июля, еще на столько же — с 1 сентября. В ноябре придет черед Адмиралтейского района, где охватят 153 улицы. К концу 2022 года общая емкость парковочного пространства Петербурга составит почти 28 тысяч машино-мест, наглядно — здесь. Затем в планах — Василеостровский и Петроградский районы, а также часть Калининского и Выборгского.