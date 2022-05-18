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    Платная парковка в Петербурге появится в 4 муниципалитетах к 1 июля

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    14 комментариев

    Комитет по транспорту Петербурга опубликовал проект постановления о создании зоны платной парковки в Центральном районе. Речь идет о не охваченных пока муниципальных образованиях.

    Документ опубликован накануне, он предписывает запустить платную парковку с 1 июля 2022 года. Перечень разбит на 4 муниципалитета. В МО «Смольнинское» больше всего адресов — 90.

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    В МО «Литейный округ» будет 39 участков улично-дорожной сети, где откроется парковка.

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    24 участка — в МО «Лиговка-Ямская», при этом на некоторых отрезках на самом деле не предусмотрено никаких платных машино-мест.

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    Наконец, 39 адресов приходятся на МО «Владимирский округ».

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    К 1 июля необходимо разместить всю инфраструктуру для оплаты парковки, установить знаки и нанести дорожную разметку.


    Названия повторяются из перечня в перечень, так как различные участки одних и тех же улиц входят в различные муниципальные образования. Ранее Центр управления парковками уже делился своими планами на 2022 год: зона платной парковки вырастет на 56 улиц Центрального района с 1 июля, еще на столько же — с 1 сентября. В ноябре придет черед Адмиралтейского района, где охватят 153 улицы. К концу 2022 года общая емкость парковочного пространства Петербурга составит почти 28 тысяч машино-мест, наглядно — здесь. Затем в планах — Василеостровский и Петроградский районы, а также часть Калининского и Выборгского.

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    Комментарии (14)

    Побыстрее бы, почему так медленно? В центре припарковаться невозможно! Хочу весь Адмиралтейский в зону платных парковках!

    А там где платная зона есть стало гораздо лучше,
    274645134
    Общественный транспорт уже усилен, у станций метро есть перехватывающие парковки на пару тысяч мест?
    263889931
    А как обстоят дела с перехватывающими парковками в каждом районе у станций метро например?
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