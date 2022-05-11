Для центра Петербурга снова закупают паркоматы. С первого раза не получилось

Центр управления парковками объявил три закупки паркоматов для расширяющейся зоны платной парковки в Петербурге. Они будут отечественными.

При этом еще в марте ЦУП заключил контракт на все три округа — за 35 млн рублей. Подрядчиком стал «СиЭсБиАй АйТи-Сервис», однако контракт очень скоро расторгли, не оплатив ни рубля. По данным «Фонтанки», это было связано с введенными санкциями и трудностями с западным оборудованием.

В самом центре управления парковками «Фонтанке» прокомментировали: «Для реализации первого этапа расширения зоны платной парковки в июле стационарное оборудование для оплаты парковочных сессий в наличии. В дальнейшем учреждение планирует закупать паркоматы российской сборки».



Напомним, сейчас зона платной парковки работает на 99 улицах в Центральном районе. В 2022 году она полностью охватит Центральный и Адмиралтейский районы — это 112 и 153 улицы соответственно. Таким образом, к концу 2022 года общая емкость парковочного пространства Петербурга составит почти 28 тысяч машиномест. Затем в планах — Василеостровский и Петроградский районы, а также часть Калининского и Выборгского.

