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    Для центра Петербурга снова закупают паркоматы. С первого раза не получилось

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    2 комментария

    Центр управления парковками объявил три закупки паркоматов для расширяющейся зоны платной парковки в Петербурге. Они будут отечественными.

    Судя по данным сайта госзакупок, паркоматы приобретаются для трех муниципальных округов: «Владимирский округ» (максимальная цена 28,9 млн рублей), «Литейный округ» (4,3 млн), «Лиговка-Ямская» (11,6 млн). Аукционы объявлены на прошлой неделе.

    При этом еще в марте ЦУП заключил контракт на все три округа — за 35 млн рублей. Подрядчиком стал «СиЭсБиАй АйТи-Сервис», однако контракт очень скоро расторгли, не оплатив ни рубля. По данным «Фонтанки», это было связано с введенными санкциями и трудностями с западным оборудованием.

    В самом центре управления парковками «Фонтанке» прокомментировали: «Для реализации первого этапа расширения зоны платной парковки в июле стационарное оборудование для оплаты парковочных сессий в наличии. В дальнейшем учреждение планирует закупать паркоматы российской сборки».

    Напомним, сейчас зона платной парковки работает на 99 улицах в Центральном районе. В 2022 году она полностью охватит Центральный и Адмиралтейский районы — это 112 и 153 улицы соответственно. Таким образом, к концу 2022 года общая емкость парковочного пространства Петербурга составит почти 28 тысяч машиномест. Затем в планах — Василеостровский и Петроградский районы, а также часть Калининского и Выборгского.

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    Комментарии (2)

    Pravda178
    Удивляюсь кто их вообще платит!
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    а кто их просит это делать?
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