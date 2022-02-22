Зона платной парковки распространится на Калининский и Выборгский районы Петербурга

О таких планах 22 февраля в эфире «Фонтанки» рассказал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков. По его словам, улицы с платной парковкой должны появиться в тех частях северных районов, которые ближе всего к центру.

Напомним, на 2022 год рассчитано появление 27 тысяч платных машино-мест на оставшейся части Центрального района и в Адмиралтейском, затем — еще 31 тысяча в Василеостровском и Петроградском.

В прошлом году платная парковка появилась на 71 улице Центрального района (6 204 машино-места). До этого их было 2 903 на 21 улице.