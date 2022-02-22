FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -6
76.77р87.34р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Зона платной парковки распространится на Калининский и Выборгский районы Петербурга

В 2023 году в Выборгском и Калининском районах Петербурга может появиться зона платной парковки. Речь о 7,5 тысячи машино-мест.

11
Печать

О таких планах 22 февраля в эфире «Фонтанки» рассказал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков. По его словам, улицы с платной парковкой должны появиться в тех частях северных районов, которые ближе всего к центру.

Напомним, на 2022 год рассчитано появление 27 тысяч платных машино-мест на оставшейся части Центрального района и в Адмиралтейском, затем — еще 31 тысяча в Василеостровском и Петроградском.

В прошлом году платная парковка появилась на 71 улице Центрального района (6 204 машино-места). До этого их было 2 903 на 21 улице.

Весь эфир с Кириллом Поляковым — по ссылке.

Новая модель транспортного обслуживания будет внедряться в три этапа, с 1 апреля по 15 июля 2022 года. Коммерческую маршрутную сеть изменят и переведут на единый социальный тариф со всеми льготами. Все маршруты разыграли между четырьмя перевозчиками, с которыми заключены брутто-контракты на 6 лет. Бюджет целиком оплачивает их по фиксированной цене, выручку с пассажиров забирает себе. Подвижной состав должен быть новым и работать на газомоторном топливе, «Фонтанка» подробно писала о подготовке к этому процессу.

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

DimDimych
А ви каком месте у нас Выборгский район ближе к центру?
Silver867
Представляю лица тех, кто орал вчера «Донбасснаш!».
Настало время оплатить Донбасс.
Инкогнито2021
Они продолжают нас грабить
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний