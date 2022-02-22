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Куда приведет транспортная реформа в Петербурге. Смотрите прямой эфир во вторник в 18 часов

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1 апреля в Петербурге стартует новая модель транспортного обслуживания. Обсуждаем готовность города с председателем комитета по транспорту Кириллом Поляковым сегодня в 18 часов в прямом эфире «Фонтанки». Смотрите трансляцию на нашем сайте и в нашей группе VK. Свои вопросы можете задать в комментариях под этим анонсом, а также в VK, Facebook и Telegram-канале «Фонтанки».

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Комментарии (14)

260554641
Прошу рассмотреть вопрос с транспортной доступностью нового микрорайона в Красносельском районе - Новосергиево, Солнечный город.
По примерным расчетам в данном микрорайоне будут жить где-то 60000 людей.
Взамен ликвидации маршруток 130, 227, 20 планируется два автобуса 242 и 284. И остается еще троллейбус 46. Но количество 242 автобусов по плану вроде как 10. И этого будет недостаточно, чтобы вывозить весь этот микрорайон к метро... 46 троллейбус сейчас, с учетом маршруток уже не справляется... Утром после Солнечного города, туда уже не зайти. Прошу вас рассмотреть возможность увеличить количество 242 автобусов в рамках транспортной реформы.
Totals
Прошу Вас повторно рассмотреть вопрос полную ликвидацию коммерческого маршрута №240, замены множеством вариантов общественного транспорта - неадекватна.
Предлагаю усилить трамвайное движения на Выборгском шоссе перенаправив туда маршрут 21 с не очень многочисленным количеством пассажиров от Озерков до Придорожной аллеи.
SoloWand
Почему автобус 245 не продлили до станции метро Кировский Завод, несмотря на многочисленные обращения жителей Красного Села?
Почему пересадочный тариф всего лишь 60 минут? Сегодня, обычным будним утром, ехал 54 минуты от остановки у дома до остановки, где можно пересесесть хоть на какой транспорт до альтернативных мест назначения
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