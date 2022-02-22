1 апреля в Петербурге стартует новая модель транспортного обслуживания. Обсуждаем готовность города с председателем комитета по транспорту Кириллом Поляковым сегодня в 18 часов в прямом эфире «Фонтанки». Смотрите трансляцию на нашем сайте и в нашей группе VK. Свои вопросы можете задать в комментариях под этим анонсом, а также в VK, Facebook и Telegram-канале «Фонтанки».
Куда приведет транспортная реформа в Петербурге. Смотрите прямой эфир во вторник в 18 часов
1 апреля в Петербурге стартует новая модель транспортного обслуживания. Обсуждаем готовность города с председателем комитета по транспорту Кириллом Поляковым сегодня в 18 часов в прямом эфире «Фонтанки». Смотрите трансляцию на нашем сайте и в нашей группе VK. Свои вопросы можете задать в комментариях под этим анонсом, а также в VK, Facebook и Telegram-канале «Фонтанки».