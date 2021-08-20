Большая тройка выросла до четверки. Стало известно, кто повезет петербуржцев на автобусах с 2022 года

Торги по 10 так называемым малым закупкам прошли 20 августа. «В результате по некоторым лотам достигнута небольшая экономия, это объясняется изначально невысокой ценой контрактов», — сообщил комтранс. Объявление победителей назначено лишь на следующую неделю.
По данным «Фонтанки», большая часть лотов — 7 из 10 — достались ООО «Такси», одному из пионеров коммерческих автобусных перевозок в Петербурге. Сейчас эта компания обслуживает 7 социальных и два десятка коммерческих маршрутов.
Один лот ушел компании «Третий парк». По данным «Фонтанки», речь идет о контракте со стартовой ценой в 1,4 млрд рублей на 120-й маршрут «Лахтинский разлив — Юнтолово».
Два оставшихся лота достанутся московской «Домтрансавто». Судя по всему, речь идет о крупных контрактах с максимальной ценой 1 млрд (Василеостровский район) и 539 млн рублей (юг города, включая Красносельский район).
Двое из трех победителей («Третий парк» и «Домтрансавто») ранее оказались в числе большой тройки, которой достались крупнейшие 10 контрактов. Таким образом, всю обновленную маршрутную сеть распределили между четырьмя перевозчиками: «Вест Сервис», «Третий Парк», «Домтрансавто» и «Такси». Для сравнения сейчас в перечне «Организатора перевозок» 16 компаний; правда, некоторые аффилированы друг с другом.
В рамках десятки больших торгов распределялись 188 млрд рублей (это совокупная стоимость контрактов на перевозки в течение шести лет). Крупнейшим лотом из второй десятки стал как раз 120-й маршрут на 1,4 млрд рублей.