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Большая тройка выросла до четверки. Стало известно, кто повезет петербуржцев на автобусах с 2022 года

Смольный разыграл последние лоты на автобусные перевозки в Петербурге

В Петербурге разыграли все лоты на автобусные перевозки в рамках так называемой транспортной реформы. На выходе всех пассажиров обслужат всего четыре компании.

Торги по 10 так называемым малым закупкам прошли 20 августа. «В результате по некоторым лотам достигнута небольшая экономия, это объясняется изначально невысокой ценой контрактов», — сообщил комтранс. Объявление победителей назначено лишь на следующую неделю.

По данным «Фонтанки», большая часть лотов — 7 из 10 — достались ООО «Такси», одному из пионеров коммерческих автобусных перевозок в Петербурге. Сейчас эта компания обслуживает 7 социальных и два десятка коммерческих маршрутов.

Один лот ушел компании «Третий парк». По данным «Фонтанки», речь идет о контракте со стартовой ценой в 1,4 млрд рублей на 120-й маршрут «Лахтинский разлив — Юнтолово».

Два оставшихся лота достанутся московской «Домтрансавто». Судя по всему, речь идет о крупных контрактах с максимальной ценой 1 млрд (Василеостровский район) и 539 млн рублей (юг города, включая Красносельский район).

Двое из трех победителей («Третий парк» и «Домтрансавто») ранее оказались в числе большой тройки, которой достались крупнейшие 10 контрактов. Таким образом, всю обновленную маршрутную сеть распределили между четырьмя перевозчиками: «Вест Сервис», «Третий Парк», «Домтрансавто» и «Такси». Для сравнения сейчас в перечне «Организатора перевозок» 16 компаний; правда, некоторые аффилированы друг с другом.

В рамках десятки больших торгов распределялись 188 млрд рублей (это совокупная стоимость контрактов на перевозки в течение шести лет). Крупнейшим лотом из второй десятки стал как раз 120-й маршрут на 1,4 млрд рублей.

Запуск новой модели транспортного обслуживания Смольный готовил несколько лет; из-за пандемии его перенесли с 2020-го на лето 2022 года, благо в Госдуме приняли разрешающий это закон. Суть заключается в том, чтобы всех коммерческих перевозчиков перевести на единый социальный тариф и сократить число маршрутов. Оставшиеся разыграют на аукционах с контрактами новой формы: город оплачивает так называемые брутто-контракты и берет на себя все риски по недобору пассажиров, однако выручку забирает в бюджет.

Подробнее о том, как будет выглядеть транспортная реформа и на чем она поедет, — читайте в материалах «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Karl111
Прощай Шпунт и ПТК.
А подруга Матвинко велком
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