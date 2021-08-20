Большая тройка выросла до четверки. Стало известно, кто повезет петербуржцев на автобусах с 2022 года

Торги по 10 так называемым малым закупкам прошли 20 августа. «В результате по некоторым лотам достигнута небольшая экономия, это объясняется изначально невысокой ценой контрактов», — сообщил комтранс. Объявление победителей назначено лишь на следующую неделю.



По данным «Фонтанки», большая часть лотов — 7 из 10 — достались ООО «Такси», одному из пионеров коммерческих автобусных перевозок в Петербурге. Сейчас эта компания обслуживает 7 социальных и два десятка коммерческих маршрутов.

Один лот ушел компании «Третий парк». По данным «Фонтанки», речь идет о контракте со стартовой ценой в 1,4 млрд рублей на 120-й маршрут «Лахтинский разлив — Юнтолово».