Транспортная реформа сыграет по системе 3–5–2. Смольный рассказал, кто повезёт петербуржцев на автобусах со следующего года

Как сообщил 5 августа комитет по транспорту, транспортное предприятие ООО «Вест-Сервис» выиграло в пяти закупках на 167 маршрутов, которые теперь потребуют от него закупить 1289 новых автобусов.



Второе место по объёму — у АО «Третий парк»; оно выиграло право обслуживания маршрутов по 3 лотам (112 маршрутов, 875 автобусов).



Ещё два контракта достанутся ООО «Домтрансавто», которое направит на 46 маршрутов 510 автобусов.



«Фонтанка» ранее рассказывала, что именно эти три участника теперь образуют так называемую большую тройку петербургских перевозчиков: им достались 10 крупнейших контрактов на маршрутную сеть, которая должна заменить нынешнюю коммерческую с 2022 года.



Автобусы «Третьего парка» в 2022 году можно будет встретить на маршрутах в северной части города — в Выборгском, Калининском, Приморском, Курортном районах и в Кронштадте. Именно в этих районах присутствует перевозчик и сейчас. «Вест-Сервис» не только сохранит, но и расширит зону обслуживаемых маршрутов: транспорт этого перевозчика можно будет встретить в южных и восточных районах города, а также в южных пригородах. ООО «Домтрансавто» предстоит обслуживать ряд маршрутов в Кировском, Красносельском, Московском и Фрунзенском районах города.



В рамках этих 10 аукционов распределяется 188 млрд рублей (без учёта снижения), это практически весь объём расходов на автобусные перевозки в 2022–2028 годах. Объявленные позже «меньшие» 10 аукционов на пару порядков дешевле, самый дорогой — на 1,4 млрд рублей.

