«Отсутствуют подтвержденные мощности». Смольный ищет газ под транспортную реформу

Фото: Анатолий Медведь/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







На вторник, 28 декабря, вчерне назначена важная встреча губернатора Александра Беглова и главы «Газпрома» Алексея Миллера. Если ее отложат — не в первый уже раз — по крайне мере, будет благовидный предлог: все-таки в городе именно в этот день пройдет неформальный саммит глав СНГ с участием президента России. Если нет — придется-таки обсудить важное. Его обычно в повестке много, от пресловутой звонницы Смольного собора до перепрофилирования старых котельных в общественные пространства. Однако самое неотложное — газомоторное топливо для 2,5 тысяч новых автобусов, которые прямо сейчас закупают петербургские перевозчики. Пока не ясно, с каких колес поедет так называемая транспортная реформа, об экологичности которой доложили всем — от горожан до гаранта Конституции.

Неоднократный перенос встречи собеседники «Фонтанки» объясняют по-разному: одни — сложностью газпромовского протокола, другие — политической напряженностью вопроса. Пока же заручиться хоть какой-то конкретной поддержкой госкорпорации высшее руководство города пытается эпистолярно, взывая к высшим газовым сферам. Напомним контекст. С апреля в городе начнется внедрение новой модели транспортного обслуживания: всю ныне коммерческую маршрутную сеть переформатируют, переведут на единый социальный тариф со всеми льготами и отдадут по конкурсам, уже отдали, впрочем, 4 крупным компаниям. С перевозчиками заключили брутто-контракты на 6 лет, согласно которым бюджет целиком оплачивает их услуги по фиксированным ценам, а выручку с пассажиров забирает себе. Весь подвижной состав должен быть новым и работать на газомоторном топливе. Автобусы будут выходить на линии поэтапно. В апреле — порядка 800 машин, в июне — еще 700 и, наконец, с 15 июля — 1300. Всего 2800 автобусов: 2,4 тысячи (на самом деле 2 423) на сжиженном природном газе (СПГ) и 400 (371) — на компримированном, то есть сжатом (КПГ).

КПГ не новость совсем, в том числе и для Петербурга. Порядка 250 таких автобусов есть у «Пассажиравтотранса», на это топливо массово переходят таксомоторные компании, не говоря уже о частных автовладельцах. Есть инфраструктура — несколько АГНКС «Газпром газомоторное топливо» (ГМТ), некоторые из которых уже сейчас работают чуть ли не с перегрузом, такие как на Кубинской или Салова. Есть и перспектива: всего в Петербурге к 2024 году должно быть 25 таких станций, этого хватит за глаза, чтобы накормить 400 коммерческих автобусов и 250 городских. С СПГ — совсем другая история. Сама технология куда сложнее, это доведение газа до жидкого состояния путем его охлаждения до минус 160 градусов. Объем также радикально снижается, так что основное назначение СПГ — перевозка, а если конкретнее — экспорт. Он годится также для магистрального автомобильного транспорта, грузовиков. Собственно, это видно по политике ГМТ на направлении Москва — Петербург. В столице у компании стоит заправка СПГ с собственным производственным комплексом, то есть газ здесь сжижается и здесь же разливается; затем в районе Окуловки «зеркальная» (по обе стороны дороги) заправка, куда топливо привозят в цистернах; и в Петербурге на Пулковском шоссе так называемый криоПАГЗ — мобильный комплекс заправки, который представляет собой цистерну на колесах с технологией налива этой непростой субстанции. Для грузового транзита между столицами самое то — заправился на выезде из города, пообедал в Новгородской области, закрепил успех на въезде.

Сжиженный газ в розницу — вещь, прямо говоря, нетривиальная. Не исключено, что на выбор повлиял размер субсидии от Минпромторга, которая кратно выше при закупке автобусов на СПГ, чем на КПГ. По данным «Фонтанки», при разработке начальной максимальной цены для контрактов с перевозчиками Смольный запрашивал предложения энергетиков за литр, чтобы заложить их в стоимость, и даже с этим возникали проблемы. ГМТ, разумеется, тоже был в списке адресатов, однако никаких намеков по поводу разворачивания необходимой инфраструктуры сделано не было, говорит источник издания на энергетическом рынке. Вскоре стало известно, что в город везут 2,4 тысячи автобусов, которые хотят кушать каждый день. Вопрос — откуда, как и по какой цене СПГ доедет до автоколонн. Уже сейчас несколько десятков автобусов на сжиженном газе катаются по городу, их эксплуатируют «Третий парк» (пока куплено 250, но на линии далеко не все) и «Питеравто» (40 машин), округляя, можно сказать, что эти две компании и получили по конкурсам большую часть маршрутов в новой сети. На вопрос о контрагентах и стоимости там не ответили, сославшись на коммерческую тайну. По данным «Фонтанки», «Питеравто» свои 40 автобусов заправляет на станции Новатэка в Шушарах. «Третий парк» там тоже появляется, а кроме того тестирует работу на криоПАГЗах, которые можно достаточно оперативно развернуть на подготовленной площадке. Где заполнять их — сейчас вариантов немного: ближайший терминал — это все тот же Новатэк в Высоцке с мощностью 660 тысяч тонн в год.

Однако на подходе — газпромовская КСПГ «Портовая», на северо-восточном побережье Финского залива в Выборгском районе Ленобласти. «Сейчас проект находится в завершающей фазе строительства, начинаются пусконаладочные работы, — говорится на сайте. — Проектная производительность комплекса составит 1,5 млн тонн в год». Все бы ничего, но 47news еще в 2018 году писали о критическом отставании по стройке, а профильные издания и сейчас судят о состоянии дел по косвенным признакам, вроде траектории танкеров по карте Marintraffic. «На КСПГ «Портовая», вероятно, началось тестирование системы отгрузки СПГ, — неуверенно гласит заголовок Neftegaz.ru недельной давности. — Ситуация, впрочем, странная». Несмотря на это, именно на «Портовую» надеется Смольный. По данным «Фонтанки», в конце ноября на имя председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова ушло письмо за подписью профильного вице-губернатора Максима Соколова. В нем куратор перехода на новую модель напоминал о том, что Петербург станет первым мегаполисом, который переведет общественный транспорт на газ в таком масштабе. «ООО «Газпром газомоторное топливо» ведет работу по подготовке сбытовой инфраструктуры, как стационарной (КриоАЗС), так и передвижной (КриоПАГЗ) на территории города, — говорится в письме. — Однако до настоящего времени в Петербурге и Ленинградской области отсутствуют подтвержденные мощности производства СПГ для применения в качестве моторного топлива. Возможным и достаточным источником является строящийся комплекс по сжижению природного газа «Портовая»».

Второй момент — цена, о ней тоже идет речь. «В соответствии с условиями подписанного в 2021 году соглашения... рассматривается возможность фиксации стоимости газомоторного топлива на уровне 50% от стоимости дизельного топлива до 31.12 2030 года, — напоминает вице-губернатор. — Прошу вас дать поручение рассмотреть возможность необходимых объемов отгрузки СПГ, достаточных для удовлетворения потребностей перевозчиков, задействованных в транспортном обслуживании Санкт-Петербурга с КС «Портовая», по цене, не превышающей 50 % от стоимости дизельного топлива для конечных потребителей». Речь в письме Соколова идет о соглашении между Смольным, Минпромторгом, «Газпромом» и КАМАЗом как с производителем подвижного состава о поэтапном переходе на природный газ в качестве газомоторного топлива. Каждая из сторон брала на себя кучу обязательств, но все из разряда — «рассмотреть возможность», «оказывать содействие» и т.д. В том числе «Газпром» действительно рассматривает возможность фиксации цен на СПГ в половину от дизеля; но в последних строках — «соглашение не налагает на стороны каких-либо финансовых, юридических и иных обязательств... по передаче друг другу имущества, выполнению работ, оказанию услуг».

Напомним, нужные объемы — 87 тысяч тонн в год. Совсем немного, если учитывать мощности будущей «Портовой». Но получается следующее: компания, на сайте которой написано, что «продукция предприятия будет направлена для резервного газоснабжения Калининградской области, а также пополнения СПГ-портфеля ПАО «Газпром», должна резервировать эту продукцию для петербургских автобусов и продавать по привязанной цене. При том, что биржевые ставки увеличиваются постоянно и по своему графику. «Фонтанка» направила в аппарат вице-губернатора запрос об источниках уверенности Смольного в том, что «Газпром» отложил для него нужный газ. А заодно связалась с гендиректором ООО «Газпром СПГ Портовая» Юрием Максимовым, который, надо сказать, терпеливо выслушал вопрос, пусть и без удовольствия. «Это взаимоотношения Смольного с ПАО «Газпром», — ответил он. — Я работаю в дочернем офисе и не комментирую то, что происходит в вышестоящей организации». Вопрос о сроках ввода самого комплекса Максимов уже не дослушал, положив трубку. По сути глава комплекса по сжижению прав: вопрос цены и резервирования — это прерогатива губернатора и руководителей госкорпорации, и с мыса Конек, где стоит КСПГ, вся эта политика не видна. Если договорятся о ценах и объемах, останется лишь решить вопрос с пресловутой сбытовой инфраструктурой. Вице-губернатор, судя по письму, за нее спокоен: развернуть криомодуль СПГ действительно несравнимо проще (особенно в части согласования по безопасности) и быстрее, чем АГНКС с копримированым газом. «Но не то чтобы такая техника лежала на складах и ждала, когда ее заберут, — говорит собеседник на рынке. — По моей информации, если даже заказывать прямо сейчас — это вопрос нескольких месяцев, привезти комплектующие из Китая, собрать, протестировать. То же самое с криоПАГЗами, дождаться итальянских насосов, шасси, все остальное. Это не дизель разливать, это сложный процесс, которым, кстати, должны заниматься обученные сотрудники. Где их взять, если рынок розницы СПГ не развит?» «Фонтанка» задала вопрос «Газпрому газомоторное топливо» как главному проводнику всего сбыта. «Компания готова исполнить все обязательства в рамках дорожной карты по расширению сети АГНКС до 25 единиц к 2024 году», — дипломатично ответили в пресс-службе. Речь о дорожной карте во исполнение того самого 4-стороннего соглашения. Вот только написано в ней исключительно о компримированном газе. Оно и понятно: городской «Пассажиравтотранс» закупает автобусы именно на КПГ (на СПГ пока лишь 4), а за частников город обещать не может; ГМТ, ясное дело, строит инфраструктуру под подтвержденные объемы потребления, а значит — сжатый газ. У перевозчиков вариантов немного. Они могут надеяться, что компания все же начнет оперативно ставить криомодули на своих АГНКС с компримированным газом или криоПАГЗы недалеко от автопарков. А могут где-то спешно искать их сами и ездить к Новатэку и «Газпрому», ведь брутто-контракт на то и брутто, что все проблемы по его исполнению — проблемы подрядчика. В «Питеравто» (чья смежная компания «Вест Сервис» скоро станет крупнейшим частным перевозчиком Петербурга) на прямой вопрос о планах опять же заговорили о коммерческой тайне. «Пока обеспокоенности нет, потому что еще время есть, — говорит директор по организации перевозок Роман Юренев. — Что будет дальше, не готов рассказать, не хотел бы, чтобы все знали, как мы будем работать. Конечно, все это ляжет на нас. Будем смотреть, как пойдет». Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»