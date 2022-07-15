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    Смольный расширяет платную парковку c осени. Посмотрите на следующие 60 адресов

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    Комитет по транспорту Петербурга опубликовал проект распоряжения о создании с 1 сентября новой зоны платной парковки. Теперь она распространяется еще на два муниципальных округа Центрального района.

    Фото: Сергей Николев/Фонтанка
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    Документ опубликован 15 июля. Согласно ему, в платную зону попадают 35 улиц МО «Дворцовый округ».

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    Кроме того, расширяется она еще на 27 улиц МО «Муниципальный округ 78».

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    С тем, как распространяется зона платной парковки на Центральный и Адмиралтейский районы, с разбивкой на этапы можно ознакомиться на карте.

    Еще один проект распоряжения, опубликованный 15 июля, говорит о том, что льготные разрешения местных жителей, полученные в этих округах, будут работать и в других, где открыта платная парковка. Напомним, ранее предполагалось, что резиденты смогут льготно парковаться лишь в рамках своего округа, однако затем было принято решение, что до конца года город не будет проводить этих границ.

    Фото: Сергей Николев/Фонтанка

    В Петербурге платная парковка 1 июля заработала еще на 56 улицах Центрального района. Она распространилась на четыре муниципальных округа: «Смольнинское», «Литейный округ», «Лиговка-Ямская» и «Владимирский округ». Всего сейчас в зону входят 155 улиц.

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