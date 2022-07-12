Жители Центрального района Петербурга получили возможность льготно парковаться за пределами своего округа

Смольный принял распоряжение, которое расширяет действие резидентских разрешений на парковку в платной зоне. Теперь они работают для любого платного машиноместа.

Документ с подписью врио председателя комтранса появился накануне на сайте Смольного. В нем говорится, что разрешение местного жителя, полученное в любом из 4 муниципальных округов, где платная зона заработала с 1 июля, действует и в трех других. До этого оно было ограничено конкретным округом. Это относится и к тем машиноместам, которые работали на платной основе до 1 июля. Распоряжение действует до конца года. Напомним, часовой тариф составляет 100 рублей, а годовое разрешение местного жителя - 1800 рублей.

"Все действующее платное парковочное пространство разделено на 4 парковочные зоны в границах муниципальных округов «Смольнинское», «Литейный округ», «Лиговка-Ямская», «Владимирский округ». Владельцы действующих парковочных разрешений жителя могут на льготных условиях размещать транспортные средства на всех 155 улицах, входящих в платное парковочное пространство Центрального района, - пояснили в комитете по транспорту. - Оформления дополнительных документов для этого не требуется. Никаких изменений в полученные ранее парковочные разрешения жителей вносить не нужно. Система автоматически будет распознавать границы действия документа не только на выданную зону, но и на остальные три действующие зоны платной парковки Центрального района".