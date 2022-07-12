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    Жители Центрального района Петербурга получили возможность льготно парковаться за пределами своего округа

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    Смольный принял распоряжение, которое расширяет действие резидентских разрешений на парковку в платной зоне. Теперь они работают для любого платного машиноместа.

    Документ с подписью врио председателя комтранса появился накануне на сайте Смольного. В нем говорится, что разрешение местного жителя, полученное в любом из 4 муниципальных округов, где платная зона заработала с 1 июля, действует и в трех других. До этого оно было ограничено конкретным округом. Это относится и к тем машиноместам, которые работали на платной основе до 1 июля. Распоряжение действует до конца года. Напомним, часовой тариф составляет 100 рублей, а годовое разрешение местного жителя - 1800 рублей.

    "Все действующее платное парковочное пространство разделено на 4 парковочные зоны в границах муниципальных округов «Смольнинское», «Литейный округ», «Лиговка-Ямская», «Владимирский округ». Владельцы действующих парковочных разрешений жителя могут на льготных условиях размещать транспортные средства на всех 155 улицах, входящих в платное парковочное пространство Центрального района, - пояснили в комитете по транспорту. - Оформления дополнительных документов для этого не требуется. Никаких изменений в полученные ранее парковочные разрешения жителей вносить не нужно. Система автоматически будет распознавать границы действия документа не только на выданную зону, но и на остальные три действующие зоны платной парковки Центрального района".


    В Петербурге платная парковка 1 июля заработала еще на 56 улицах Центрального района. Она распространилась на четыре муниципальных округа: «Смольнинское», «Литейный округ», «Лиговка-Ямская» и «Владимирский округ». За это время петербуржцы уже успели оплатить стоянку в новой зоне на 6 млн рублей.

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