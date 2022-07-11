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    Жителям платной парковочной зоны в Петербурге до сих пор не расширили льготы на соседние муниципальные округа

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    Жителям новой зоны платной парковки, которая заработала с 1 июля, все-таки придется платить полную стоимость, если они оставили машину за пределами своего муниципального округа. Подписи, которая уравняла бы всех, по-прежнему ждут в Смольном.

    «Сейчас за размещение транспортных средств в границах другого муниципального округа житель должен вносить плату на общих основаниях в течение 15 минут после размещения транспортного средства на парковочном месте, иначе нарушителя ждет штраф», — пояснили «Фонтанке» 11 июля в комитете по транспорту. Распоряжение комитета, которое позволяет резидентам парковаться по льготному тарифу на территории всей новой зоны, все еще не подписано, и «говорить о дате вступления документа в силу преждевременно».

    Напомним, 1 июля платная парковка в Петербурге заработала еще на 56 улицах Центрального района. Она распространилась на четыре муниципальных округа: «Смольнинское», «Литейный округ», «Лиговка-Ямская» и «Владимирский округ». Изначально сообщалось, что все новые разрешения для жителей платной зоны будут работать только в пределах их муниципального округа. Однако в июне был опубликован проект распоряжения комтранса, которое распространяло эти льготы на территорию всех четырех новых округов. На прошлой неделе собеседник в Смольном сообщил, что его должны подписать со дня на день, однако на данный момент этого не произошло.

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