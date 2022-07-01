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    Посмотрите, как центр Петербурга осваивается с платной парковкой

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    В Петербурге с 1 июля платная парковка заработала еще на 56 улицах Центрального района. Фотокорреспондент прошелся по адресам, которые теперь отмечены синей разметкой.

    Судя по тому, что увидел корреспондент «Фонтанки», классическая «болезнь» первых дней платной парковки — скрытые номера автомобилей — не поразила 4 муниципальных округа.

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    Напомним, С 1 июля зона платной парковки в Центральном районе Петербурга выросла еще на 56 улиц и на 4 тысячи машино-мест. Она распространилась на 4 муниципальных округа: «Смольнинское», «Литейный округ», «Лиговка-Ямская» и «Владимирский округ». Это первый из трех этапов расширения — нагляднее можно ознакомиться на карте.



    При этом разрешение местного жителя, полученное в одном из этих округов, будет действовать и в 3 других.

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