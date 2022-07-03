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    Жителей Центрального района обещают не штрафовать за парковку не в своем МО. Но им придется поверить чиновникам на слово

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    Соответствующее постановление пока не подписано

    Жителям Центрального района Петербурга обещали, что, получив разрешение местного жителя в одном из четырех муниципальных округов (МО «Смольнинское», «Литейный округ», «Лиговка-Ямская» и «Владимирский округ»), они смогут пользоваться платной парковкой и в трех остальных МО тоже. Но документ, который официально уравняет в правах на льготную парковку жителей всех четырех округов, пока не готов.

    Как сообщили «Фонтанке» 3 июля в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», соответствующее постановление поступило на антикоррупционную экспертизу в Смольном около двух недель назад и по состоянию на 15 часов пятницы, 1 июля, подписано не было.

    «Документ будет подписан со дня на день, возможно, в понедельник или вторник, — отметили в управлении. — Жителей четырех муниципальных округов Центрального района не будут штрафовать за парковку в соседних муниципалитетах».

    В Петербурге с 1 июля платная парковка заработала еще на 56 улицах Центрального района. Она распространилась на четыре муниципальных округа: «Смольнинское», «Литейный округ», «Лиговка-Ямская» и «Владимирский округ». При этом ранее сообщалось, что разрешение местного жителя, полученное в одном из этих округов, будет действовать и в трех других.

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