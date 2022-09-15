Забитая Мойка и пустой Обводный. Как платная парковка заедет в Адмиралтейский район

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Смольный подготовил проект распоряжения об организации с 1 ноября платной парковочной зоны в шести муниципальных округах Адмиралтейского района. В списке видно, сколько машин поместится на каждой из 153 улиц.



Документ опубликован 15 сентября. 49 адресов относятся к «Адмиралтейскому округу». Судя по числу машино-мест, самыми гостеприимными станут набережная Мойки, Исаакиевская площадь и Конногвардейский бульвар. На Сенатской площади и на Дворцовом проезде автомобилистов не ждут.



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Еще 25 адресов в МО «Семеновский». Здесь больше всего машино-мест на набережной Введенского канала.

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В «Сенном округе» 30 адресов, Но на одноименной площади машино-мест в документе не предусмотрено, многих ориентируют на набережную канала Грибоедова.



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В «Коломне» 37 адресов, самые «насыщенные» — проспект Римского-Корсакова, набережная Мойки и Английский проспект.

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В МО «Измайловское» — 33 пункта, охвачены все Красноармейские улицы. Не видно машино-мест на набережной Обводного канала.

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Шестой округ — «Екатерингофский», здесь 27 адресов. Самые «многолюдные» — Рижский и Курляндская.

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С 1 ноября платная парковочная зона заработает на территории Адмиралтейского района (на карте — зеленый цвет), всего здесь будет 10 438 машино-мест. Это третий этап расширения в 2022 году. Первый запустили с 1 июля (розовый), второй — с 1 сентября (синий), это позволило целиком перевести в платную зону Центральный район. До этого, еще в прошлом году, она приросла 71 улицей в добавление к имевшейся 21.



«Фонтанка» рассказывала, какой логикой руководствуются власти, когда включают ту или иную улицу в платную зону и решают, какое количество машино-мест там должно появиться. В Адмиралтейском районе работы по нанесению разметки уже идут. Пока что принята модель, при которой разрешения местных жителей на льготную парковку действуют не только в их муниципальном округе, но и по всему району.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







По данным «Фонтанки», на нулевых чтениях бюджета обсуждались примерные сроки запуска платной зоны в следующих двух районах. Основная часть Петроградского района должна попасть в нее с 1 июля 2023 года, а Василеостровский район и Крестовский остров — с 1 октября.