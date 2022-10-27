Блокираторы и антитеррор. Смольный рассказал, как будет бороться со скрытыми номерами на платных парковках

Правительство Петербурга изучает опыт других регионов по борьбе с неплательщиками в зоне платной парковки. Чиновники надеются на изменения в законодательстве.



О вариантах решения проблемы 27 октября рассказал замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков на пресс-конференции в «Интерфаксе». По его словам, одно из направлений работы — внесение изменение в КоАП с тем, чтобы там появилась ответственность за нахождение автомобиля с нечитаемым или отсутствующим номером в платной зоне. Второе — рассмотрение каждой такой машины как угрозы безопасности и перемещение на спецстоянку. Такой метод по принципу антитеррора работает в Москве. Кроме того, отметил Ваньчков, хорошо себя зарекомендовало блокирование колес у неопознанных машин — как это делается в Казани.

