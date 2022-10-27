Блокираторы и антитеррор. Смольный рассказал, как будет бороться со скрытыми номерами на платных парковках

Правительство Петербурга изучает опыт других регионов по борьбе с неплательщиками в зоне платной парковки. Чиновники надеются на изменения в законодательстве.
О вариантах решения проблемы 27 октября рассказал замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков на пресс-конференции в «Интерфаксе». По его словам, одно из направлений работы — внесение изменение в КоАП с тем, чтобы там появилась ответственность за нахождение автомобиля с нечитаемым или отсутствующим номером в платной зоне. Второе — рассмотрение каждой такой машины как угрозы безопасности и перемещение на спецстоянку. Такой метод по принципу антитеррора работает в Москве. Кроме того, отметил Ваньчков, хорошо себя зарекомендовало блокирование колес у неопознанных машин — как это делается в Казани.
«Фонтанка» подробно рассказывала и показывала, как экстравагантно петербуржцы скрывают свои номера, когда оставляют машины в зоне платной парковки. В ход идут листья, перчатки, прокладки и другие предметы. Полномочий убирать посторонние предметы с номерных знаков у центра управления парковками до сих пор нет.
При этом, по словам Дмитрия Ваньчкова, число выписанных штрафов по мере увеличения платной зоны не увеличивается, а снижается. Зато растут доходы бюджета от оплаты парковки — за 9 месяцев 2022 года они составили 240 млн рублей. В 2023 году надеются дойти до уровня 2 млрд рублей.