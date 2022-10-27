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    Блокираторы и антитеррор. Смольный рассказал, как будет бороться со скрытыми номерами на платных парковках

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    5 комментариев

    Правительство Петербурга изучает опыт других регионов по борьбе с неплательщиками в зоне платной парковки. Чиновники надеются на изменения в законодательстве.

    О вариантах решения проблемы 27 октября рассказал замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков на пресс-конференции в «Интерфаксе». По его словам, одно из направлений работы — внесение изменение в КоАП с тем, чтобы там появилась ответственность за нахождение автомобиля с нечитаемым или отсутствующим номером в платной зоне. Второе — рассмотрение каждой такой машины как угрозы безопасности и перемещение на спецстоянку. Такой метод по принципу антитеррора работает в Москве. Кроме того, отметил Ваньчков, хорошо себя зарекомендовало блокирование колес у неопознанных машин — как это делается в Казани.

    «Фонтанка» подробно рассказывала и показывала, как экстравагантно петербуржцы скрывают свои номера, когда оставляют машины в зоне платной парковки. В ход идут листья, перчатки, прокладки и другие предметы. Полномочий убирать посторонние предметы с номерных знаков у центра управления парковками до сих пор нет.

    При этом, по словам Дмитрия Ваньчкова, число выписанных штрафов по мере увеличения платной зоны не увеличивается, а снижается. Зато растут доходы бюджета от оплаты парковки — за 9 месяцев 2022 года они составили 240 млн рублей. В 2023 году надеются дойти до уровня 2 млрд рублей.

    На данный момент весь Центральный район входит в платную зону, с 1 ноября войдет и Адмиралтейский. В 2023 году предполагается распространить ее на Василеостровский и Петроградский районы. Час парковки для нерезидента стоит 100 рублей, если нет абонемента. Штраф за неоплату по истечении 15-минутного бесплатного периода — 3 тысячи рублей.

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    Комментарии 5

    Slava_Rossii227 Окт 2022 в 13:19
    А если скрыл или снял номер не сам водитель, а посторонний человек? Чиновники об этом не подумали?
    +1−0
    Гриб27 Окт 2022 в 13:07
    Жители центра наконец вздохнуть свободно, ибо сильно сомневаюсь, что какой нибудь офисный хомячок даже дочки газмяса где нибудь на наб.реки мойки захочет ежедневно платить 800 рублей.Помножив на хотя бы 20 рабочих дней получим вполне себе 16 000 в месяц
    +1−2
    Трындин27 Окт 2022 в 12:47
    Когда будет организован хоть один нормальный ПАРКИНГ в центре города по программе платных парковок?
    +2−0
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