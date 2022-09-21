В 2023 году бюджет Петербурга заработает на платных парковках 2 млрд рублей

Доходы петербургского бюджета от платной парковочной зоны в 2023 году составят 2 млрд рублей. Она заползет еще на два района.



Цифры 21 сентября озвучила глава комитета финансов Светлана Енилина. В году текущем сумма составит 878 млн рублей.

Ранее сообщалось, что за 8 месяцев оплата парковки и парковочных разрешений принесла в бюджет 425 млн. При этом платная зона последовательно занимала Центральный район, а с ноября займет Адмиралтейский. В следующем году ее ждут в Василеостровском и Петроградском.