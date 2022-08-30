Нарушители в зоне платной парковки принесли в бюджет Петербурга почти 400 млн с начала года. Добросовестные водители — побольше

С начала 2022 года петербуржцы оплатили парковку в центре Петербурга на 425,3 млн рублей. Сюда входит как почасовая оплата по тарифу, так и доход от оформления парковочных разрешений и абонементов.



Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту 30 августа, за то же время выставлено 231,8 тысячи постановлений по нарушениям в части неоплаты парковки. Общая сумма по ним — 695,5 млн рублей, но на 26 августа оплачено штрафов на 383,2 млн рублей.

