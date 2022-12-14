Не только платные. В Петербурге сугробы на парковках для инвалидов

Два дня снегопада в Петербурге поставили вопрос об уборке не только всей улично-дорожной сети, но и парковочных мест в частности. Пользователи машиномест для инвалидов предлагают еще сузить вопрос.
Сообщение в соцсети опубликовала 14 декабря Анастасия Беляева, сфотографировавшись на Гороховой улице. «Даже платная парковка не расчищена, а на местах для инвалидов (где я могу парковаться бесплатно) традиционно свалена горка: снег и глыбы льда, — пишет она. — На Литейном проспекте (Литейный, 29) та же ситуация: инвалидные места используются для хранения снега. Кружила по местности в поисках места, но безуспешно. Пришлось оставлять машину просто на дороге».
«Фонтанка» подробно рассказывала о проблеме уборки парковочного пространства в Петербурге. Дорожные службы рассматривали его исключительно как лотковую зону, куда техника складирует убранный с проезжей части снег. Однако перед нынешней зимой был разработан специальный регламент взаимодействия между комитетом по благоустройству, который отвечает за содержание улично-дорожной сети, и другими ведомствами — например, комитетом по транспорту, который курирует создание и работу зоны платной парковки. Напомним, 10% мест в ней выделено именно для инвалидов.
В комтрансе «Фонтанке» сообщили, что в согласованном перечне мест для временного складирования снега нет и не может быть машиномест для инвалидов. Более того, согласно регламенту, они должны убираться в первоочередном порядке.
В ГУДП «Центр» «Фонтанке» подтвердили, что буквально накануне разбирались с фактами сдвижки снежного вала на места для инвалидов, водителям запрещают это делать категорически. «Если присылают замечание такое — выезжаем сразу и устраняем», — добавили там.
«Фонтанка» направила запрос в комитет по благоустройству, чьи подрядчики производят уборку.
Как выглядит зона платной парковки в центре Петербурга после нескольких снежных дней, можно посмотреть в материале 47news.