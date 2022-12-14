Не только платные. В Петербурге сугробы на парковках для инвалидов

Два дня снегопада в Петербурге поставили вопрос об уборке не только всей улично-дорожной сети, но и парковочных мест в частности. Пользователи машиномест для инвалидов предлагают еще сузить вопрос.



Сообщение в соцсети опубликовала 14 декабря Анастасия Беляева, сфотографировавшись на Гороховой улице. «Даже платная парковка не расчищена, а на местах для инвалидов (где я могу парковаться бесплатно) традиционно свалена горка: снег и глыбы льда, — пишет она. — На Литейном проспекте (Литейный, 29) та же ситуация: инвалидные места используются для хранения снега. Кружила по местности в поисках места, но безуспешно. Пришлось оставлять машину просто на дороге».

