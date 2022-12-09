Регламент такой регламент. Платная парковка в Петербурге не отряхнулась от снега

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Чиновники договорились на бумаге, что улицы с платной парковкой — а это уже два городских района — будут убирать в приоритетном порядке. Им обещают не более суток с кучами снега, но общую грязную долю они пока делят с обычными дорогами.



Корреспонденты «Фонтанки» прошлись 9 декабря по Центральному и Адмиралтейскому районам Петербурга. Готовность платить 100 рублей в час за то, чтобы оставить здесь машину, никаких привилегий по части снега горожанам явно не дает.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







При этом несколько дней осадков пока не вынудили дорожников строить вдоль тротуаров многометровые валы снега, сдвинутого из-под колес. Поэтому и наиболее неприятных картин года прошлого, когда машины натурально парковали в сугроб, сейчас незаметно.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







История о снеге и платной парковке — это классический петербургский сюжет о семи няньках — зачеркнуто — ведомствах. Мало того, что строит дороги КРТИ, а убирает комблаг (к этой игре в 4 руки все уже привыкли, хотя всем неудобно), так еще и подвед комтранса — Центр управления парковками организует вдоль тротуаров машино-места с синей разметкой и «денежными» знаками. Для дорожников, которым работы заказывает комитет по благоустройству, это просто еще одна часть так называемой прилотковой зоны, куда они, в полном соответствии с техрегламентом, сдвигают снег с полосы движения.



Проблема встала в полный рост год назад. Именно тогда платная зона начала активно разрастаться, и очередной этап наглядно выпал на зиму: даже на церемонии открытия было видно, что автомобилисты делят места с сугробами, и лучше ситуация не становилась. Чиновники от коммунального хозяйства стояли на своем: это точно такие же улицы, как и все прочие, а разметка ничего не меняет. И недовольство водителей — мол, нам даже за деньги нигде теперь не встать — к делу не пришивали.



Однако в феврале Максим Соколов (тогда профильный вице-губернатор, а сейчас — глава АвтоВАЗа) сообщил, что разрабатываются изменения в технологический регламент содержания улиц, который обеспечит особый подход к «парковочным» улицам. Подробностей не приводили, но было понятно, что мера вынужденная: платная зона готовилась захватить уже весь Центральный район, а потом резко прыгнуть в Адмиралтейский, где проблем возникло гораздо больше. Одна из них — резкое сокращение числа машино-мест: ГОСТ просто не позволяет чертить разметку по обеим сторонам узких улиц Коломны и окрестностей. Так что на таких улицах в один момент свободное для парковки пространство уменьшилось вдвое. Если от них еще сколько-то оттяпает «Анника», «Зора» и все их присные этой зимой — и так-то неспокойная ситуация с автомобилистами района может еще усугубиться.



Регламент комитет по благоустройству утвердил-таки в конце этого октября, но это регламент взаимодействия. Чиновники перед нынешней зимой вообще много говорят о реорганизации отрасли по содержанию города и особенно — о координации различных ведомств, которые должны согласованно убирать проезжую часть (включая парковки), тротуары, дворы и кровли.



Регламент взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при организации работ по содержанию в части уборки территорий Санкт-Петербурга Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Как видно из документа, график уборки должен готовиться каждый день (если только он не остается неизменным для определенной территории). При его составлении надо учитывать много факторов: ресурсы, приоритеты, действие знаков о временном запрете парковки, наличие платной зоны, а также необходимости ограничить парковку в этой зоне, если рядом с кровли сбрасывают снег и лед (как экстравагантно выглядела репетиция это процесса — «Фонтанка» показывала). Далее говорится, как именно различные органы должны предупреждать друг друга, что им придется прибраться и, возможно, временно складировать снег на территории соседа.

Вот только это скорее история про дворы и дороги, ведь комтрансу как не отдавали на содержание зону платной парковки, так и не отдают. К нему относится другой пункт: если из-за плохой уборки есть сбои в работе общественного транспорта или парковочного пространства — он должен быстро сообщить центру комплексного благоустройства (подвед комблага), а тот должен подорваться исправлять ситуацию. Ну и если опять же пришла информация о готовящемся сбросе льда с крыши — комитет по транспорту сообщает об этом автомобилистам с помощью push-уведомлений в приложении «Парковки Санкт-Петербурга», о которых «Фонтанка» писала недавно. И главное: «Вывоз снежных масс, сформированных в валы и кучи на местах платного паркования, осуществляется в первоочередном порядке в течение 24 часов». Да, это быстрее, чем от обычного тротуара (там вообще от 9 до 12 дней), но все равно — целые сутки снег может невозбранно покоиться на месте автомобиля.



В комитете по благоустройству «Фонтанке» рассказали, что не указано в документе. Для платной парковки разработали свой регламент уборки, который, впрочем, не сильно отличается от обычного. «Указанным регламентом предусмотрены следующие основные виды работ: сгребание и подметание снега; обработка покрытий противогололедными материалами в целях исключения образования наледи; раздвижка снежных валов для обеспечения беспрепятственного доступа пользователей парковочным пространством; сдвигание валов снега погрузчиком и формирование куч снега для вывоза на снегоприемные пункты», — перечисляют в комитете.



Другой вопрос, что из-под стоящей машины снег не вытащишь, а совместить знаки платной парковки с запретом оставлять автомобиль в определенное время не получится. Единственный выход — подлетать с лопатой, как только место освободилось. «В ежедневном режиме специалисты ГУДП «Центр» (подрядчик по уборке в центральных районах. — Прим. ред.) ведут непрерывный мониторинг фактической загруженности зоны платной парковки, по результатам мониторинга выполняются работы по мере освобождения нескольких мест от припаркованного транспорта, — утверждает комитет. — Кроме того, СПб ГУДП «Центр» совместно с СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» определены места для размещения снежных куч, сформированных в процессе уборки, так как технологией комплексной уборки определено, что снежные массы формируются в снежные кучи для последующего вывоза в лотковой зоне, которая и является теперь зоной платной парковки. В случае благоприятных погодных условий сформированные кучи должны быть вывезены в течение дня. Вместе с тем сроки их вывоза могут меняться в зависимости от погодных условий и продолжительности снегопадов». В конце пресс-служба комитета добавляет очевидное: «Безусловно «жизнь» внесёт свои коррективы в процесс уборки зоны платной парковки».



Комитет по транспорту подтвердил «Фонтанке», что сформирован перечень мест в зоне платной парковки, куда можно временно складировать снег до его вывоза в снегоприемные пункты. «Эти места предусмотрены на всех улицах зоны в обоих районах, — уточняют в пресс-службе. — Отбор локаций осуществлялся по принципу невостребованности парковочных мест исходя из практики эксплуатации платного парковочного пространства. Данный перечень мест направлен в комитет по благоустройству». Дальше — расхождение: «Достигнуты договоренности, что снег в зоне платной парковки будет убираться и вывозиться в течение 48 часов».



Кроме того, комтранс рассказал о тех самых push-уведомлениях. Касаются они не только сбивания сосулек: «За сутки до начала уборки комитет по благоустройству направляет в ГЦУП график планируемых работ, после чего ГЦУП посредством приложения «Парковки Санкт-Петербурга» рассылает push-уведомления с оповещением автомобилистов о предстоящей уборке улично-дорожной сети и просьбой не парковать в этот период машины». Подчеркнем — просьбой.

Некоторый эффект — не от регламента, а от самой платной зоны — чиновники уже видят, убирать эти улицы должно стать проще. «С введением зоны платной парковки запаркованность улиц существенно снизилась, — говорят в комтрансе. — Оборачиваемость машино-мест выросла в 3 раза. Это означает, что машины стоят максимум по 6–8 часов. Ранее, до введения платного парковочного пространства, машины могли стоять на проезжей части днями и неделями.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»