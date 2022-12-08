Лапки или шейки. Петербург посмотрел на Москву и скорее откажется от песка, чем от соли

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Безопасность — и именно людей — превыше всего. Так решили в этом году дорожники и жилищники от Смольного, и теперь зима перестает быть пресной.



Вопросы зимней уборки улиц и дворов чиновники и эксперты 7 декабря обсуждали в Общественной палате Петербурга. Время выбрали удачное: наглядного пособия за окном хватало, а почта «Фонтанки» планомерно заполнялась письмами про «черную жижу» и отсутствие снегоуборочной техники. К вечеру набралось на стандартное петербургское портфолио начало декабря.



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Соль и песок

Хотя не стандартное. «Фонтанка» писала, что в этом году дорожники без стеснения говорят об использовании чистых реагентов. Этого не было в Петербурге годами: соль разрешалось использовать только в составе песко-соляной смеси, да и то добавляли ее считанные проценты, а пейзаж совершенно очевидно приближали к финскому, с его снежным накатом на дорогах. В ходе обсуждения на круглом столе идеологию еще раз прояснил Николай Пришлецов, замглавы комитета по благоустройству, отвечающего за улично-дорожную сеть. «У нас была минусовая температура, красивая дорога, белоснежные тротуарчики, и когда снежок идет — просто сказка какая-то. А потом резко пошел переход через ноль, и мы получили серьезный слой льда и очень много травм, — вспоминал он. — Потому, учитывая прошлый опыт, сейчас предварительно лучше мы эту красоту уберем, этот белый снежок. Либо собачка пойдет, лапки свои намочит, [да и то] у нас используются экологически чистые смеси, которые не вредят. Ставя на весы лапки собак и сломанные шейки бедер жителей, мы, естественно, выбираем, чтобы люди ходили безопасно». Как противогололедные материалы на дорогах прописаны в техрегламенте — смотрите ниже.



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Олег Зотов, руководитель жилищного комитета, который курирует уборку дворов (а формально внутриквартальных территорий общего пользования), согласился. «Прошлой зимой был устойчиво морозный декабрь, — пояснил он разницу. — Первая оттепель была 16 января. В течение декабря жилищно-коммунальные службы обеспечивали содержание внутриквартальных территорий с накатом. Это действительно допускается с точки зрения регламента, это удобно, это сухо, когда стоит морозная погода. Но после 16 января, когда случилась оттепель, а 17 января этот накат замерз, мы получили 10–15-сантиметровый слой матерого льда и колоссальный всплеск травматизма во дворах, колоссальное количество пострадавших, поскользнувшихся. Из-за того, что после такого скачка температуры, когда сформировался накат и замерз, единственное, что мы можем делать, это обрабатывать такой накат песком, абразивным противогололедным материалом».



«Фонтанка» рассказывала, как петербуржцы заполняли городские отделения травматологии, а также давала инструкцию — как судиться с ответственными ведомствами, если вы считает, что поломались из-за гололеда или сосульки. По словам Зотова, решение применять реагенты принимается на основании прогноза погоды, в котором коммунальщики видят тень оттепели.



Жилищный комитет на круглом столе представлял и глава его учебно-методического центра Валерий Сапожников. Это в некотором смысле иронично — в свое время Сапожникову пришлось уйти с должности главы Фрунзенского района именно на фоне недовольства губернатора качеством зимней уборки (что, в общем, лишний раз подчеркивает, какова доля PR в таких отставках). По его словам, выходит, что самый страшный враг свободного человека — черный лед, ситуация, когда температура резко упала, асфальт стал холодным, выпали осадки: «Влага превращается в лед, ее не видно, ты видишь просто черный асфальт, выходишь, падаешь, ломаешь позвоночник, копчик, шейку бедра. И конечно, в этих условиях нужно делать предварительную посыпку».



Высыпают соль в двух целях: не только чтобы исключить скользкость, но и перед снегопадом — чтобы создать между асфальтом и снегом некую прослойку, а после смета получить чистое покрытие. Что касается самих реагентов, то, как объяснил Сапожников, минимум два ее процента добавляют в песок, просто чтобы он не слеживался в одну глыбу. При этом обычная норма для посыпки: 5% соли в смеси для дворов и 10% — для проезжей части. Дальше математика. «Это самый эффективный и самый дешевый способ, — считал Сапожников. — Килограмм соли стоит 8 рублей, а килограмм «Бионорда» (более сильный реагент. — Прим. ред.) — 50 рублей. Или, например, «Экосоль», компромиссный вариант, — 20 рублей за килограмм». Прикинув квадратные метры под уборку, он продолжил: «Вот представьте: надо нам засыпать сразу 500 тысяч килограммов или миллион килограммов. Если «Бионорд» сыпать — это сразу 50 млн рублей, таких денег нет».



Про тех, у кого такие деньги, рассказал Зотов, который на прошлой неделе вместе со своим коллегой из комблага Василием Пониделко и курирующим вице-губернатором Анатолием Повелием ездили в Москву. «Посмотрели, как москвичи организовывают уборку, — поделился чиновник. — Все очень просто. Они засыпали Москву реагентами, просто засыпали. Там нет ни снега, ни льда, весь снег и лед превратились в воду и ушли в стоки. Вывоз снега практически не осуществлялся. Какие реагенты они применяют — коллеги не захотели с нами поделиться этой секретной информацией. Но то, что я увидел на дорогах, — это «Бионорд», кальциевая соль. И Москва полностью отказалась от использования песка. Я думаю, что с течением времени, по мере оттачивания технологии, мы тоже к этому придем. Песок хорошо работает, когда образовался гололед, но с другой стороны, в результате движения транспорта, пешеходов в течение зимнего периода даже гранитная крошка перемалывается в пыль, и эта пыль весной превращается в пыльные бури, оседает у нас в легких и на фасадах зданий».



Видимо, московский опыт Смольному ближе финского. По словам Сапожникова, у наших соседей налажено производство гранитной крошки, а точнее кварцевой слюды, в трех видах фракций — от мелкой до крупной. «У нас под Выборгом единственное производство, крупная фракция — 15–20 мм. Такую крошку сыпать... Во-первых, посечешь лобовые стекла, а во-вторых, если она попадет в канализацию, — это не песок… не промоешь».



А где техника?



Когда пишут о черной грязи на дорогах, речь идет о том, что растопленное солью не успевают смести с улиц. На вопросы «Фонтанки» — где же вся уборочная техника по утрам, в комблаге уверенно ответили: на пересменке, потому ее и не видят ваши читатели, добираясь на работу. Но на самом деле и без всякой пересменки техрегламент по содержанию дорог позволяет дорожникам не сразу мчаться к условной улице. Очередную редакцию документа утвердили прошлой весной, зимней уборке там посвящена большая часть.



Технологический регламент Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Например, говорится, сколько раз за сезон на проезжей части или на тротуаре должно происходить «плужно-щеточное формирование валов» и распределение противогололедных материалов.



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Есть отдельный раздел про сильный снегопад. В этом случае основными видами работ являются: непрерывное прометание проезжей части, расчистка остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, а также тротуаров на ширину одного прохода техники. «Завершающие работы по сгребанию в валы и кучи, а также подметанию снега производятся после окончания сильного снегопада», — говорится в документе. Когда все закончилось — надо формировать разрывы в этих валах и чистить водосточные решетки, на это есть 48 часов, подметать тротуары — на это сутки, и вывозить снег — можно «совместно с мероприятиями по временному ограничению или прекращению движения транспортных средств по дорогам».





Но мы-то пока такого снегопада не видели, к нам в этом году применимы стандартные показатели, а они такие: 3–6 часов на устранение рыхлого или талого снега в зависимости от категории дороги. Но есть уточнение — часики начинают тикать с момента окончания снегопада. До тех пор слой от 2 до 5 см вполне можно накапливать. А «вывоз сформированных снежных валов с групп А — Д осуществляют в течение 9 дней, групп Е — в течение 12 дней с момента окончания снегопада».

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Если используют противогололедные материалы, то последовательность такая: «выдержка» (так и называется, это пока дорожники просто ждут, а снег идет) — обработка — интервал (снова ждем) — сгребание и сметание снега. График — в зависимости от силы осадков.

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Если есть желание, вооружившись часами, термометром и видеокамерой, замерять, насколько реальность соответствует техрегламенту, то делать это можно не только на дорогах, но во дворах — в конце концов для них тоже есть своя инструкция. Их территория делится на тротуары и внутриквартальные проезды, про гололед и про то, как часто нужно прибираться, — там тоже есть.

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Если же в целом, то принцип тот же, что на дорогах: подметать, сдвигать снег, сыпать реагенты и песок, скалывать лед, вывозить это все. «Неуплотненный, свежевыпавший снег толщиной слоя до 2 см подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью движка, — строго наказывает регламент. — При механизированной уборке машинами снег высотой до 2 см убирается щеткой, при большей высоте снега — плугом и щеткой. Снегоочистка тротуаров, пешеходных дорожек и внутриквартальных проездов производится не позднее, чем через три часа с начала снегопада».

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УБОРКЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Если же повалило совсем сильно (снег, дождь, дождь со снегом — 50 мм и более за период 12 часов и менее, гололед), то последовательность такая: первым делом выходы из подъездов, тротуары, подходы к мусорным контейнерам. «При сохраняющейся интенсивности снегопадов рекомендуется производить работы по снегоочистке, в том числе в вечернее время (с 17:00 до 21:00 часа), выходов из подъездов многоквартирных домов, тротуаров, проездов к площадкам для сбора отходов каждые три часа, внутриквартальных проездов механизированным способом — каждые шесть часов», — говорится в регламенте.





Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»