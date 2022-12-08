Лапки или шейки. Петербург посмотрел на Москву и скорее откажется от песка, чем от соли

Безопасность — и именно людей — превыше всего. Так решили в этом году дорожники и жилищники от Смольного, и теперь зима перестает быть пресной.
Вопросы зимней уборки улиц и дворов чиновники и эксперты 7 декабря обсуждали в Общественной палате Петербурга. Время выбрали удачное: наглядного пособия за окном хватало, а почта «Фонтанки» планомерно заполнялась письмами про «черную жижу» и отсутствие снегоуборочной техники. К вечеру набралось на стандартное петербургское портфолио начало декабря.
Соль и песок
Хотя не стандартное. «Фонтанка» писала, что в этом году дорожники без стеснения говорят об использовании чистых реагентов. Этого не было в Петербурге годами: соль разрешалось использовать только в составе песко-соляной смеси, да и то добавляли ее считанные проценты, а пейзаж совершенно очевидно приближали к финскому, с его снежным накатом на дорогах. В ходе обсуждения на круглом столе идеологию еще раз прояснил Николай Пришлецов, замглавы комитета по благоустройству, отвечающего за улично-дорожную сеть. «У нас была минусовая температура, красивая дорога, белоснежные тротуарчики, и когда снежок идет — просто сказка какая-то. А потом резко пошел переход через ноль, и мы получили серьезный слой льда и очень много травм, — вспоминал он. — Потому, учитывая прошлый опыт, сейчас предварительно лучше мы эту красоту уберем, этот белый снежок. Либо собачка пойдет, лапки свои намочит, [да и то] у нас используются экологически чистые смеси, которые не вредят. Ставя на весы лапки собак и сломанные шейки бедер жителей, мы, естественно, выбираем, чтобы люди ходили безопасно». Как противогололедные материалы на дорогах прописаны в техрегламенте — смотрите ниже.
Олег Зотов, руководитель жилищного комитета, который курирует уборку дворов (а формально внутриквартальных территорий общего пользования), согласился. «Прошлой зимой был устойчиво морозный декабрь, — пояснил он разницу. — Первая оттепель была 16 января. В течение декабря жилищно-коммунальные службы обеспечивали содержание внутриквартальных территорий с накатом. Это действительно допускается с точки зрения регламента, это удобно, это сухо, когда стоит морозная погода. Но после 16 января, когда случилась оттепель, а 17 января этот накат замерз, мы получили 10–15-сантиметровый слой матерого льда и колоссальный всплеск травматизма во дворах, колоссальное количество пострадавших, поскользнувшихся. Из-за того, что после такого скачка температуры, когда сформировался накат и замерз, единственное, что мы можем делать, это обрабатывать такой накат песком, абразивным противогололедным материалом».
«Фонтанка» рассказывала, как петербуржцы заполняли городские отделения травматологии, а также давала инструкцию — как судиться с ответственными ведомствами, если вы считает, что поломались из-за гололеда или сосульки. По словам Зотова, решение применять реагенты принимается на основании прогноза погоды, в котором коммунальщики видят тень оттепели.
Жилищный комитет на круглом столе представлял и глава его учебно-методического центра Валерий Сапожников. Это в некотором смысле иронично — в свое время Сапожникову пришлось уйти с должности главы Фрунзенского района именно на фоне недовольства губернатора качеством зимней уборки (что, в общем, лишний раз подчеркивает, какова доля PR в таких отставках). По его словам, выходит, что самый страшный враг свободного человека — черный лед, ситуация, когда температура резко упала, асфальт стал холодным, выпали осадки: «Влага превращается в лед, ее не видно, ты видишь просто черный асфальт, выходишь, падаешь, ломаешь позвоночник, копчик, шейку бедра. И конечно, в этих условиях нужно делать предварительную посыпку».
Высыпают соль в двух целях: не только чтобы исключить скользкость, но и перед снегопадом — чтобы создать между асфальтом и снегом некую прослойку, а после смета получить чистое покрытие. Что касается самих реагентов, то, как объяснил Сапожников, минимум два ее процента добавляют в песок, просто чтобы он не слеживался в одну глыбу. При этом обычная норма для посыпки: 5% соли в смеси для дворов и 10% — для проезжей части. Дальше математика. «Это самый эффективный и самый дешевый способ, — считал Сапожников. — Килограмм соли стоит 8 рублей, а килограмм «Бионорда» (более сильный реагент. — Прим. ред.) — 50 рублей. Или, например, «Экосоль», компромиссный вариант, — 20 рублей за килограмм». Прикинув квадратные метры под уборку, он продолжил: «Вот представьте: надо нам засыпать сразу 500 тысяч килограммов или миллион килограммов. Если «Бионорд» сыпать — это сразу 50 млн рублей, таких денег нет».
Про тех, у кого такие деньги, рассказал Зотов, который на прошлой неделе вместе со своим коллегой из комблага Василием Пониделко и курирующим вице-губернатором Анатолием Повелием ездили в Москву. «Посмотрели, как москвичи организовывают уборку, — поделился чиновник. — Все очень просто. Они засыпали Москву реагентами, просто засыпали. Там нет ни снега, ни льда, весь снег и лед превратились в воду и ушли в стоки. Вывоз снега практически не осуществлялся. Какие реагенты они применяют — коллеги не захотели с нами поделиться этой секретной информацией. Но то, что я увидел на дорогах, — это «Бионорд», кальциевая соль. И Москва полностью отказалась от использования песка. Я думаю, что с течением времени, по мере оттачивания технологии, мы тоже к этому придем. Песок хорошо работает, когда образовался гололед, но с другой стороны, в результате движения транспорта, пешеходов в течение зимнего периода даже гранитная крошка перемалывается в пыль, и эта пыль весной превращается в пыльные бури, оседает у нас в легких и на фасадах зданий».
Видимо, московский опыт Смольному ближе финского. По словам Сапожникова, у наших соседей налажено производство гранитной крошки, а точнее кварцевой слюды, в трех видах фракций — от мелкой до крупной. «У нас под Выборгом единственное производство, крупная фракция — 15–20 мм. Такую крошку сыпать... Во-первых, посечешь лобовые стекла, а во-вторых, если она попадет в канализацию, — это не песок… не промоешь».
А где техника?
Когда пишут о черной грязи на дорогах, речь идет о том, что растопленное солью не успевают смести с улиц. На вопросы «Фонтанки» — где же вся уборочная техника по утрам, в комблаге уверенно ответили: на пересменке, потому ее и не видят ваши читатели, добираясь на работу. Но на самом деле и без всякой пересменки техрегламент по содержанию дорог позволяет дорожникам не сразу мчаться к условной улице. Очередную редакцию документа утвердили прошлой весной, зимней уборке там посвящена большая часть.
Например, говорится, сколько раз за сезон на проезжей части или на тротуаре должно происходить «плужно-щеточное формирование валов» и распределение противогололедных материалов.
Есть отдельный раздел про сильный снегопад. В этом случае основными видами работ являются: непрерывное прометание проезжей части, расчистка остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, а также тротуаров на ширину одного прохода техники. «Завершающие работы по сгребанию в валы и кучи, а также подметанию снега производятся после окончания сильного снегопада», — говорится в документе. Когда все закончилось — надо формировать разрывы в этих валах и чистить водосточные решетки, на это есть 48 часов, подметать тротуары — на это сутки, и вывозить снег — можно «совместно с мероприятиями по временному ограничению или прекращению движения транспортных средств по дорогам».
Но мы-то пока такого снегопада не видели, к нам в этом году применимы стандартные показатели, а они такие: 3–6 часов на устранение рыхлого или талого снега в зависимости от категории дороги. Но есть уточнение — часики начинают тикать с момента окончания снегопада. До тех пор слой от 2 до 5 см вполне можно накапливать. А «вывоз сформированных снежных валов с групп А — Д осуществляют в течение 9 дней, групп Е — в течение 12 дней с момента окончания снегопада».
Если используют противогололедные материалы, то последовательность такая: «выдержка» (так и называется, это пока дорожники просто ждут, а снег идет) — обработка — интервал (снова ждем) — сгребание и сметание снега. График — в зависимости от силы осадков.
Если есть желание, вооружившись часами, термометром и видеокамерой, замерять, насколько реальность соответствует техрегламенту, то делать это можно не только на дорогах, но во дворах — в конце концов для них тоже есть своя инструкция. Их территория делится на тротуары и внутриквартальные проезды, про гололед и про то, как часто нужно прибираться, — там тоже есть.
Если же в целом, то принцип тот же, что на дорогах: подметать, сдвигать снег, сыпать реагенты и песок, скалывать лед, вывозить это все. «Неуплотненный, свежевыпавший снег толщиной слоя до 2 см подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью движка, — строго наказывает регламент. — При механизированной уборке машинами снег высотой до 2 см убирается щеткой, при большей высоте снега — плугом и щеткой. Снегоочистка тротуаров, пешеходных дорожек и внутриквартальных проездов производится не позднее, чем через три часа с начала снегопада».
Если же повалило совсем сильно (снег, дождь, дождь со снегом — 50 мм и более за период 12 часов и менее, гололед), то последовательность такая: первым делом выходы из подъездов, тротуары, подходы к мусорным контейнерам. «При сохраняющейся интенсивности снегопадов рекомендуется производить работы по снегоочистке, в том числе в вечернее время (с 17:00 до 21:00 часа), выходов из подъездов многоквартирных домов, тротуаров, проездов к площадкам для сбора отходов каждые три часа, внутриквартальных проездов механизированным способом — каждые шесть часов», — говорится в регламенте.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»