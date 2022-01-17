Ломают руки, ноги, нос. Петербуржцы ставят рекорды в травматологиях

авторы видео Михаил Огнев, Любовь Хмелевская/«Фонтанка.ру»

Только на так называемые уличные травмы скорая помощь Петербурга выезжала 3 600 раз. Это с начала октября. А за выходные — 15 и 16 января — 415 вызовов. То есть за два дня почти столько же, сколько в среднем за две недели. Наплыв подтверждают в НИИ им. Джанелидзе, но настаивают, что только в 10 процентах случаев вина лежит на гололеде. Если отключить критическое мышление и принять эти данные за истину, получается, что в этой клинике произошел резкий скачок бытовых и спортивных травм.

автор инфографики Светлана Григошина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Все выходные по Сети «гуляла» видеозапись переполненного приемного отделения Института скорой помощи им. Джанелидзе: люди на каталках и с костылями заполонили все свободное пространство. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе клиники, 15 января к ним доставили 55 пациентов с травмами, 10 из них госпитализировали; на следующий день 52 человека приехали сюда на скорой и после осмотра врачами 42 пациента отправились лечиться домой. Из-за наплыва пациентов в институте открывается еще одно, уже третье, травматологическое отделение. Количество больничных коек для пострадавших вырастет с 60 до 120.



В разговоре с «Фонтанкой» 17 января пресс-служба НИИ им. Джанелидзе повторила тезис четырехдневной давности: «только 10 процентов пострадали из-за гололеда, у остальных — бытовая или так называемая спортивная травма».

С рекордной нагрузкой работают и другие травмоцентры. В них поток пациентов втрое больше, чем в НИИ скорой помощи. В городской больнице №26 за субботу-воскресенье приняли 230 пациентов, а с учетом пятницы — 380. В Елизаветинскую больницу доставили с пятницы по субботу 369 человек. 129 из них пострадали из-за гололеда: 100 госпитализированы, 29 получили помощь и направлены на амбулаторное лечение.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/ Поделиться Поделиться







«Впервые за все время, что я работаю в Елизаветинской больнице, в течение суток мы приняли 87 пациентов с травмами, — рассказал «Фонтанке» заведующий 2-м отделением травматологии Елизаветинской больницы Арвид Аболин. — Это был рекорд нашего отделения (всего травматологических отделений здесь 4. — Прим. ред.). Сравните: средняя потолочная цифра обращений в спокойный период (без гололеда и ковида. — Прим. ред.) — 25 в сутки. Минимальная — 5–6 человек в сутки — бывает весной, когда снег уже сошел, а на дачи еще не выехали, и осенью, когда снега еще нет, а с дач уже вернулись».



Как рассказал доктор, если при падении с высоты человеческого роста человек ломает шейку бедра или плеча, лучевую кость в типичном месте (запястье), то мировое сообщество травматологов считает, что это остеопорозные переломы, то есть переломы пожилых. Но переломы шейки бедра сейчас и у молодых случаются.

«За последнее время у нас был 33-летний и 44-летний пациенты. Причем точно знаю, что 33-летний мужчина (для мужчин это нехарактерный перелом) получил такое повреждение на гололеде: поскользнулся, подлетел и упал боком на заледеневшую глыбу. Сейчас у нас лечится 50-летний. Остальным — за 60», — говорит Арвид Аболин.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/ Поделиться Поделиться







С переломами лодыжек — самыми типичными гололедными травмами — поступают и пожилые, и молодые (подвернулась нога, и вот тебе перелом), локтевые суставы, локтевые отростки тоже страдают у людей всех возрастов, если при падении упираешься локтем в ледяную глыбу. Тут работают механические законы: если кость, не защищенная мягкими тканями, ударяется о жесткую поверхность, она ломается. Часто в попытке остановить падение человек опирается на руку, результат — перелом лучевой кости. В зависимости от возраста, точнее от состояния костной ткани, травма будет легче или тяжелее.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/ Поделиться Поделиться







Врачи говорят, что, если человек упал и ничего сломалось, это не значит, что падение было удачным. В Мариинской больнице отказались называть цифру доставленных скорой помощью пациентов с подозрением на перелом. А она, скорее всего, высокая, учитывая, что в центре много маленьких улочек, которые не убирались с первого снегопада.

В Мариинской больнице «Фонтанке» рассказали, что только в субботу в приемном отделении 60 поскользнувшимся на льду потребовалась консультация нейрохирурга: упал на спину, стукнулся затылком. К счастью, госпитализация требуется единицам — обычно с диагнозом «ушиб головного мозга средней тяжести». Есть пациентка, повредившая при падении не только голову, — у нее сломан нос: летела лицом к асфальту, не выпуская сумки из рук.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/ автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/ Поделиться Поделиться







Когда начинается гололед, в состоянии боевой готовности живет городская служба скорой помощи, бригады отделений скорой помощи при районных поликлиниках (ГСМП), травмпункты при поликлиниках и отделения травматологии в городских больницах, оказывающих экстренную помощь. От каждого ведомства данные о пострадавших поступают в комитет по благоустройству, который отказывается предоставлять их журналистам. Поэтому оценить масштабы бедствия, спровоцированного безобразной уборкой дорог и тротуаров, объективно невозможно.



«Фонтанка» узнала только о части пострадавших от гололеда. А их только за последние три дня уже больше тысячи.

Напомним, когда губернатором Петербурга была Валентина Матвиенко, в 2009 и 2010 годах случились аномальные зимы. По официальной статистике, которую приводили в 2010 году, от гололеда за весь сезон пострадали около 500 человек. За их страдания Матвиенко сняла с должности 11 чиновников городской администрации. Что, впрочем, не избавило от необходимости самой покинуть город.

Инна Егорова, «Фонтанка.ру»

