В НИИ Скорой помощи в Петербурге за сутки привезли 50 человек с травмами

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе института 14 января, в течение четверга в приёмном отделении осмотрели 50 человек, половине из них оказали врачебную помощь и отправили на амбулаторное лечение. 25 поступивших госпитализированы в травматологию.

Скорые привозят в НИИ пациентов с различными повреждениями. По опыту первых дней января, количество пострадавших на скользких дорогах или получивших другие зимние травмы составляет примерно 10% от общего числа поступивших, уточняют в институте.



Накануне директор НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский заявил, что загрузка обоих травматологических отделений превышает норму в полтора раза. Это связано в том числе с погодными условиями, пишет «Интерфакс».

