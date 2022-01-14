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В НИИ Скорой помощи в Петербурге за сутки привезли 50 человек с травмами

Пятьдесят человек, в том числе с «зимними» травмами, доставили за сутки в приёмный покой НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Каждому второму предстоит задержаться в больнице.

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Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе института 14 января, в течение четверга в приёмном отделении осмотрели 50 человек, половине из них оказали врачебную помощь и отправили на амбулаторное лечение. 25 поступивших госпитализированы в травматологию.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Скорые привозят в НИИ пациентов с различными повреждениями. По опыту первых дней января, количество пострадавших на скользких дорогах или получивших другие зимние травмы составляет примерно 10% от общего числа поступивших, уточняют в институте.

Накануне директор НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский заявил, что загрузка обоих травматологических отделений превышает норму в полтора раза. Это связано в том числе с погодными условиями, пишет «Интерфакс».

Четверг, 13 января, оказался для Петербурга рекордно тёплым. Горожане лавировали между лужами, вязли в снежной каше и скользили там, где лёд сопротивлялся «Эльзе». Судя по прогнозам, уже на этой неделе «Венеция» для неприхотливых начнёт замерзать.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (16)

sergeant-1
Вчера во дворе в кои-то веки пригнали трактор и галдящее стадо гастарбайтеров с лопатами, которые кое-как разгребли по бокам основные завалы и нехотя поковыряли спрессованный за все недели машинами и ногами снег - а толку-то, если сразу не почистил, за это время уже ледяные торосы.
Москва 2041
Проклятые натовцы!
266993043
Господи, да что за позорище! На 10 метров от главных трасс для мигалок отойди - мусор, сугробы и гололёд. Во что такой великий город превратили?! Почему нельзя по-человечески для людей что-то сделать?
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