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Оттепель продолжается. В Петербурге весь день осадки и ветер, но уже скоро снова подморозит

Плюсовая температура в Петербурге сохранится сегодня весь день. Осадков намного больше обычного. Однако уже на этой неделе типичная зима вернётся.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 января осадки ожидаются весь день: они наблюдались и ночью — местами умеренный мокрый снег с дождём, и будут днём — небольшой мокрый снег, снег. Температура воздуха в течение суток 0 — плюс 2 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, в конце дня — повышаться. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. В Неве, скованной льдом, даже немного прибавилось воды: у Горного в 05:55 было 69 см, в 06:45 — 63 см, а в 06:55 — 62 см.

«Яндекс» предполагает, что сегодня в Петербурге выпадет 5,1 мм дождя со снегом — это довольно много. Температура повышенная: согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще бывает от минус 13 до плюс 1 градуса, без осадков. Самое тёплое 14 января случилось в 1983 году, плюс 4, а самое холодное — в 1968 году, минус 31.

«Эта пятница на Русской равнине станет, возможно, самым сложным с погодной точки зрения днём наступившего года. Зона непогоды накануне охватила обширную территорию: от западных областей страны до Волги и крайнего юга. <...> И, увы, сегодня погодные условия не станут проще, — прогнозирует центр «Фобос». — Североатлантический циклон, который принёс метели, продолжит прорываться вглубь Русской равнины. И здесь его облачные поля сольются с тучами уходящего в Сибирь холодного атмосферного фронта. В результате в зоне ненастья окажется вся европейская территория страны. Сильнее всего достанется Центральной России и Предуралью. <...> Перемену погоды почувствуют даже те, кто сегодня вовсе не планировал выходить из дома. Потепление будет сопровождаться резким падением атмосферного давления».

В субботу, 15 января, по данным СЗ УГМС, температура продолжит гулять вокруг нуля при мокром снеге. А атмосферное давление будет интенсивно повышаться. И уже в воскресенье, 16 января, температура ночью опустится до минус 7–9 градусов.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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