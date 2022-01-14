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Петербург пережил самый тёплый день за зиму. И это не последняя оттепель в январе

Четверг, 13 декабря, оказался для Северной столицы рекордно тёплым.

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«Мощное вторжение тёплого атлантического воздуха на северо-запад России, спровоцированное активным североатлантическим циклоном «Эльза», в минувший четверг стало причиной заметного повышения температуры. Так, в Санкт-Петербурге максимальная температура воздуха 13 января составила +3,5 градуса, что сделало этот день самым тёплым с начала нынешней зимы. До этого в лидерах был день 16 декабря, тогда воздух прогрелся до +3,1 градуса», — сообщил 14 января ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в январе в городе ожидается ещё несколько оттепелей.

В пятницу петербуржцам снова предстоит удерживать равновесие на «катках», залитых водой, и сушить обувь по возвращении с улицы. Синоптики обещают устойчивый плюс. К тому же весь день будет поливать дождь с мокрым снегом — ожидается довольно большой объём осадков.

Автомобилистам легче: на загруженность дорог Петербурга оттепель пока не повлияла. Аномальных пробок вчера не было: утром уже привычные 7 баллов по шкале «Яндекса», днём 4, а вечером 8. 14 января в 7:40 обычные для данного времени суток 3 балла.

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