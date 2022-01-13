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Травматология НИИ скорой помощи в Петербурге перегружена «из-за погодных условий»

Загрузка обоих травматологических отделений НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге превышает норму в полтора раза из-за погодных условий. Об этом 13 января заявил директор НИИ Вадим Мануковский.

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Как пишет «Интерфакс», Мануковский уточнил, что количество пациентов с травмами не уменьшилось по сравнению с прошлым годом. В НИИ скорой помощи доставляют от 30 до 50 человек в день.

«Мы отдельно не выделяем людей, которые поступают в связи с падением сосулек, например. К нам поступает достаточно большое количество травматологических пациентов. Естественно, это связано с погодными условиями. Травматологических пациентов зимой поступает существенно больше», — подчеркнул Мануковский.

Справляться удается благодаря сокращению сроков лечения пациентов и переводу их на амбулаторный режим. Максимум, который в день могут принять отделения НИИ скорой помощи, — 50 человек. «У нас есть определенное количество коек. И они всегда заняты <...>. Мы можем принять 50 травматологических пациентов. Будьте уверены, что нам привезут ровно 50 человек. Нам 100 не привезут. Мы их не сможем принять», — пояснил директор НИИ.

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Комментарии (11)

Alex000
Ню. Я ж писал в конце декабря - травматологам соболезнования, работы будет очень много. Сбылось как по маслу.
NAFTALIN 2000-2036
не пойму как эти пенсы вообще передвигаются. по центру идешь как эквилибрист какой, на мокром-то льду. и сверху еще прилетает. но, ничего, терпят, лишь бы не было войны
261837251
Травматология переполнена не из-за погоды, а из за выродков из АО Коломяжское, ГУДП Центр, комитетов, ЖКСов, УКшек и ТСЖ которые не могут и не хотят делать свою работу, хотя им за это платят огромные деньги.
Вместо того что бы убирать снег вовремя и не допускать образования гололёда, постоянное бездействие, а то и противодействие, бесполезная работа, халатность и т.д.
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