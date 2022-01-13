Травматология НИИ скорой помощи в Петербурге перегружена «из-за погодных условий»

Как пишет «Интерфакс», Мануковский уточнил, что количество пациентов с травмами не уменьшилось по сравнению с прошлым годом. В НИИ скорой помощи доставляют от 30 до 50 человек в день.



«Мы отдельно не выделяем людей, которые поступают в связи с падением сосулек, например. К нам поступает достаточно большое количество травматологических пациентов. Естественно, это связано с погодными условиями. Травматологических пациентов зимой поступает существенно больше», — подчеркнул Мануковский.



Справляться удается благодаря сокращению сроков лечения пациентов и переводу их на амбулаторный режим. Максимум, который в день могут принять отделения НИИ скорой помощи, — 50 человек. «У нас есть определенное количество коек. И они всегда заняты <...>. Мы можем принять 50 травматологических пациентов. Будьте уверены, что нам привезут ровно 50 человек. Нам 100 не привезут. Мы их не сможем принять», — пояснил директор НИИ.

