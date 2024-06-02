Кровавая вечеринка в Петербурге: парень зарезал свою девушку, напал на друзей и покончил с собой

На арендованной даче в Зеленогорске
Предположительно, инцидент произошел ранним утром. По предварительным данным, молодой человек мог находиться в состоянии наркотического опьянения. В ходе разгоревшегося конфликта парень бросился с ножом сначала на подруг, потом и на возлюбленную, которая в итоге скончалась. Затем преступник покончил с собой.
«Сначала он напал на меня, потом на Алину. И потом убил Настю. У меня задета почка, сейчас я нахожусь в реанимации», — рассказала «Фонтанке» Юлия, одна из гостей вечеринки.
Судя по соцсетям погибшей, она могла встречаться с нападавшим как минимум три года.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.