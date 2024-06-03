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    Александр Беглов сдал документы для участия в выборах губернатора

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах днём 3 июня. Об этом сообщили в Смольном.

    Во время пресс-подхода Беглов рассказал о достижениях правительства Петербурга и «Единой России». В течение пяти минут он перечислил тезисы, которые уже звучали на его публичных выступлениях, перечислил проекты, которые собираются реализовывать городские и федеральные власти. В частности, говорит о преодолении дефицита школ и детсадов, о бесплатных детсадах с 1 сентября, о подарочных наборах новорожденным, об общественных пространствах, об инфраструктурных стройках — к примеру, ВСМ, КАД-2, Большом Смоленском мосте и туристическом кластере Горская.

    Предоставлено пресс-службой администрации губернатора

    Для регистрации кандидатом Беглову нужно пройти муниципальный фильтр — собрать 155 подписей депутатов из 84 муниципалитетов. Как писала «Фонтанка», муниципальным депутатам предложили отдать свои автографы за кандидатов в течение 4–5 июня. Таким образом, другие претенденты, которые не успеют провести процедуру по выдвижению до этого времени, рискуют не получить место в бюллетене.

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    Комментарии 17

    radon03 Июн 2024 в 15:55
    Позор!
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