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    «Зенит» подписал с Кержаковым новый контракт

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    Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании нового контракта с вратарем Михаилом Кержаковым. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

    Предыдущее соглашение истекло в конце прошедшего сезона, и новый контракт будет действовать до лета 2025 года.

    Кержаков провел за основной состав команды 138 матчей. Вместе с клубом он стал семикратным чемпионом России, дважды завоевал Кубок страны и пять раз выигрывал Суперкубок России.

    Напомним, что «Зенит» недавно выиграл все российские трофеи сезона-2023/24: Суперкубок, чемпионат России и Кубок России.

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