«Зенит» подписал с Кержаковым новый контракт

Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании нового контракта с вратарем Михаилом Кержаковым. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.



Предыдущее соглашение истекло в конце прошедшего сезона, и новый контракт будет действовать до лета 2025 года.

Кержаков провел за основной состав команды 138 матчей. Вместе с клубом он стал семикратным чемпионом России, дважды завоевал Кубок страны и пять раз выигрывал Суперкубок России.

Напомним, что «Зенит» недавно выиграл все российские трофеи сезона-2023/24: Суперкубок, чемпионат России и Кубок России.