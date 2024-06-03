77-летний депутат Зверев, сотрудник «Росконгресса» и член избиркома захотели стать кандидатами в губернаторы Петербурга

В петербургский избирком принесли документы ещё трое будущих кандидатов. Один из них — депутат Заксобрания от КПРФ Борис Зверев.
Как парламентарий рассказал «Фонтанке» 3 июня, он рассчитывает на то, что сможет собрать подписи и муниципальных депутатов, и горожан. Для регистрации кандидатом ему нужно собрать 155 подписей депутатов из 84 муниципалитетов и 76 тысяч подписей горожан. Ранее фамилию Зверева называли в ходе телефонных опросов горожан. Сам он изначально говорил журналистам, что не пойдет на выборы, однако теперь утверждает, что передумал, выслушав чью-то альтернативную точку зрения.
«Я общаюсь с муниципальными работниками, с ветеранами, в школах, колледжах, поликлиниках, с работниками ЖКХ. Это их пожелания», — сказал Зверев.
На выборах он собирается агитировать за «необходимость скорейшего принятия и реализации программ, отражающих интересы широких слоев граждан, от обеспечения социальным жильем работников бюджетной сферы до снижения платы за услуги ЖКХ».
Также на выборы заявилась Светлана Иванова, до недавнего времени она была членом избирательной комиссии
Также попробовать свои силы решил сотрудник фонда «Росконгресс» Сергей Артемов.
В выходные на выборы губернатора подали документы бюджетница, общественник и кандидат в мэры Москвы. Кроме того, 2 июня в городе провели шесть конференций по выдвижению, в том числе «Единая Россия» выдвинула губернатора Александра Беглова.