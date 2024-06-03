77-летний депутат Зверев, сотрудник «Росконгресса» и член избиркома захотели стать кандидатами в губернаторы Петербурга

В петербургский избирком принесли документы ещё трое будущих кандидатов. Один из них — депутат Заксобрания от КПРФ Борис Зверев.

Как парламентарий рассказал «Фонтанке» 3 июня, он рассчитывает на то, что сможет собрать подписи и муниципальных депутатов, и горожан. Для регистрации кандидатом ему нужно собрать 155 подписей депутатов из 84 муниципалитетов и 76 тысяч подписей горожан. Ранее фамилию Зверева называли в ходе телефонных опросов горожан. Сам он изначально говорил журналистам, что не пойдет на выборы, однако теперь утверждает, что передумал, выслушав чью-то альтернативную точку зрения.