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    «От кабины ничего не осталось». Водитель эвакуатора пострадал в жестком ДТП с фурой у Московского шоссе

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    В Пушкинском районе Петербурга кабина эвакуатора превратилась в груду металла после столкновения с фурой 3 июня. Одного из водителей госпитализировали. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

    Авария случилась под автомобильным мостом у Московского шоссе в районе КАД. Водитель эвакуатора врезался в прицеп фуры. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

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    По словам очевидцев в телеграм-канале «Мегаполис», в результате столкновения с эвакуатора слетел погрузчик. Судя по кадрам, часть кабины транспорта оказалась вырвана.

    «От кабины ничего не осталось», — написали в комментариях.

    Ранее «Фонтанка» писала о ДТП на автодороге «Южное полукольцо» в Кировском районе Ленобласти, в результате которого погибла 43-летняя петербурженка. Её шестилетний сын попал в больницу.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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