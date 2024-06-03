«От кабины ничего не осталось». Водитель эвакуатора пострадал в жестком ДТП с фурой у Московского шоссе

В Пушкинском районе Петербурга кабина эвакуатора превратилась в груду металла после столкновения с фурой 3 июня. Одного из водителей госпитализировали. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.



Авария случилась под автомобильным мостом у Московского шоссе в районе КАД. Водитель эвакуатора врезался в прицеп фуры. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.