«От кабины ничего не осталось». Водитель эвакуатора пострадал в жестком ДТП с фурой у Московского шоссе

В Пушкинском районе Петербурга кабина эвакуатора превратилась в груду металла после столкновения с фурой 3 июня. Одного из водителей госпитализировали. Подробности сообщили в пресс-службе
Авария случилась под автомобильным мостом у Московского шоссе в районе КАД. Водитель эвакуатора врезался в прицеп фуры. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
По словам очевидцев в телеграм-канале «Мегаполис», в результате столкновения с эвакуатора слетел погрузчик. Судя по кадрам, часть кабины транспорта оказалась вырвана.
«От кабины ничего не осталось», — написали в комментариях.
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