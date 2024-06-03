Увеличение порогов УСН принесет бюджету дополнительно 1,1 трлн рублей за три года

Увеличение порогов упрощенной системы налогообложения (УСН) и признание применяющих ее субъектов плательщиками НДС принесет бюджету порядка 1,1 трлн рублей за 2025–2027 годы, подсчитали в Минфине. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о налоговой реформе, который 3 июня правительство внесло в Госдуму.



В 2025 году дополнительные поступления от нововведения оцениваются в 348 млрд рублей, а в сумме за три года, с 2025-го по 2027-й, поступления составят порядка 1,1 трлн рублей.

Также Минфин посчитал дополнительные поступления от акцизов. Налог на никотиновое сырье и бестабачные никотинсодержащие смеси для нагревания в 2025 году принесет 50 млрд рублей, за три года — 156 млрд. Поступления от акцизов на природный газ, приобретенный для производства аммиака, составят 43,4 и 130 млрд рублей соответственно. Признание подакцизными товарами спиртосодержащих препаратов, не включенных в утвержденный правительством список, и фармацевтической субстанции этилового спирта даст бюджету 20 млрд дополнительных доходов в 2025 году, 63 млрд — в 2025–2027 годах.