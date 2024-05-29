Минфин предложил повысить пороги для применения УСН

Минфин предложил повысить пороги для применения успрощенной системы налогообложения (УСН) по доходам с действующих 265,8 до 450 млн рублей и по основным средствам со 150 до 200 млн рублей. Соответствующее предложение содержится в пакете поправок к налоговое законодательство, внесенных в правительство 28 мая.



Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Минфина, наряду с повышением порогов предлагается ввести обязанность платить НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей в год. По данным ведомства, 96,8% предпринимателей, работающих на УСН, получают меньше. На остальные 3,2% приходится 46% всех доходов применяющих «упрощенку».