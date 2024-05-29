Минфин предложил повысить пороги для применения УСН

Минфин предложил повысить пороги для применения успрощенной системы налогообложения (УСН) по доходам с действующих 265,8 до 450 млн рублей и по основным средствам со 150 до 200 млн рублей. Соответствующее предложение содержится в пакете поправок к налоговое законодательство, внесенных в правительство 28 мая.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Минфина, наряду с повышением порогов предлагается ввести обязанность платить НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 миллионов рублей в год. По данным ведомства, 96,8% предпринимателей, работающих на УСН, получают меньше. На остальные 3,2% приходится 46% всех доходов применяющих «упрощенку».
В то же время Минфин предлагает отказаться от повышенных ставок в размере 8% при налогообложении доходов и 20% при объекте налогообложения «доходы минус расходы». В части уплаты НДС предпринимателям хотят предложить выбор: платить в рамках общего режима по ставке 20% или 10% для определенной категории товаров, либо платить по ставке 5% без права на вычет и при доходе до 250 млн рублей или 7% на тех же условиях при доходе более 250 миллионов.
Ранее министр Финансов Антон Силуанов заявил, что налоговая реформа затронет 3,2% работающих людей или 2 млн человек из 64 млн работающего населения с доходами свыше 2,4 млн рублей в год. С такого уровня дохода хотят сделать возможным применение прогрессивной шкалы налогообложения. Дополнительные сборы от изменения в налоговой системе по расчетам министерства могут составить в 2025 году 2,6 трлн рублей.