Силуанов: повышение налогов коснется только 3,2% работающего населения — 2 миллионов человек

Министерство финансов РФ подсчитало, что налоговые поправки приведут к повышению фискальной нагрузки для 2 миллионов работающих россиян.



«Налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей, или 2 миллиона человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллиона рублей в год», — заявил вечером 28 мая министр финансов Антон Силуанов.

Ранее проект изменений налоговой системы внесло в правительство Министерство финансов. Прогрессивная шкала налогообложения в размере 15 процентов будет начинаться с годового дохода свыше 2,4 миллиона рублей, или 200 тысяч рублей в месяц.