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    Силуанов: повышение налогов коснется только 3,2% работающего населения — 2 миллионов человек

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    Министерство финансов РФ подсчитало, что налоговые поправки приведут к повышению фискальной нагрузки для 2 миллионов работающих россиян.

    «Налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей, или 2 миллиона человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллиона рублей в год», — заявил вечером 28 мая министр финансов Антон Силуанов.

    Ранее проект изменений налоговой системы внесло в правительство Министерство финансов. Прогрессивная шкала налогообложения в размере 15 процентов будет начинаться с годового дохода свыше 2,4 миллиона рублей, или 200 тысяч рублей в месяц.

    С учетом рекомендаций Госдумы, поступивших в правительство, налоговые поправки должны быть приняты в весеннюю сессию, чтобы изменения в налогообложение вступили в силу с 1 января 2025 года, говорится в материалах Минфина.

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