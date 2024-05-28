Министерство финансов представило параметры прогрессивного НДФЛ

Проект изменений налоговой системы внесло в правительство Министерство финансов РФ 28 мая. Прогрессивная шкала налогообложения будет начинаться с годового дохода свыше 2,4 миллиона рублей, или 200 тысяч рублей в месяц.
Ставка налога на доходы физических лиц останется на прежнем уровне в 13 процентов для тех, кто зарабатывает меньше 200 тысяч рублей в месяц. Повышенная ставка в 15 процентов будет применяться не ко всей сумме. В Минфине предполагают, что она будет платиться с превышения базовых 2,4 миллиона рублей. В министерстве подсчитали, что налоги вырастут для примерно 2 миллиона человек, или 3,2% от работающего населения страны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы министерства.
Министерство предлагает ввести ставку налога в 15 процентов для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей в год, для доходов от 5 до 20 миллионов рублей ставка составит 18 процентов, для доходов от 20 до 50 миллионов рублей — 20 процентов, а для доходов свыше 50 миллионов рублей — 22 процента.
Также для физических лиц сохранится возможность работать в режиме самозанятых, ставки для них останутся на прежнем уровне.
С учетом рекомендаций Госдумы, поступивших в правительство, налоговые поправки должны быть приняты в весеннюю сессию, чтобы изменения в налогообложение вступили в силу с 1 января 2025 года, говорится в материалах Минфина.