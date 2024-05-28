Министерство финансов представило параметры прогрессивного НДФЛ

Проект изменений налоговой системы внесло в правительство Министерство финансов РФ 28 мая. Прогрессивная шкала налогообложения будет начинаться с годового дохода свыше 2,4 миллиона рублей, или 200 тысяч рублей в месяц.

Ставка налога на доходы физических лиц останется на прежнем уровне в 13 процентов для тех, кто зарабатывает меньше 200 тысяч рублей в месяц. Повышенная ставка в 15 процентов будет применяться не ко всей сумме. В Минфине предполагают, что она будет платиться с превышения базовых 2,4 миллиона рублей. В министерстве подсчитали, что налоги вырастут для примерно 2 миллиона человек, или 3,2% от работающего населения страны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы министерства.