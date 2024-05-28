Минфин предлагает увеличить ставку налога на прибыль для компаний до 25 процентов

Налог на прибыль для компаний изменится с нынешних 20 до 25 процентов. Это следует из проекта изменений налоговой системы, который внесло в правительство министерство финансов РФ 28 мая.

В министерстве отметили, что некоторые отрасли в России существенно нарастили прибыль после 2022 года, когда ушли иностранные конкуренты. В Минфине подчеркнули, что действующая в России ставка налога на прибыль в 20 процентов является одной из самых низких среди развитых мировых экономик, пишет «Коммерсантъ».

При этом будет сохраняться принцип защиты инвестора от изменения законодательства. То есть если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются.