    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, южн

    764мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.44eur96.24

    Минфин предлагает увеличить ставку налога на прибыль для компаний до 25 процентов

    845
    5 комментариев

    Налог на прибыль для компаний изменится с нынешних 20 до 25 процентов. Это следует из проекта изменений налоговой системы, который внесло в правительство министерство финансов РФ 28 мая.

    В министерстве отметили, что некоторые отрасли в России существенно нарастили прибыль после 2022 года, когда ушли иностранные конкуренты. В Минфине подчеркнули, что действующая в России ставка налога на прибыль в 20 процентов является одной из самых низких среди развитых мировых экономик, пишет «Коммерсантъ».

    При этом будет сохраняться принцип защиты инвестора от изменения законодательства. То есть если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются.

    С учетом рекомендаций Госдумы, поступивших в правительство, налоговые поправки должны быть приняты в весеннюю сессию, чтобы изменения в налогообложение вступили в силу с 1 января 2025 года, говорится в материалах Минфина.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close