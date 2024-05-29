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    Минфин посчитал, что налоговые изменения принесут бюджету дополнительно 2,6 трлн рублей в 2025 году

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    Бюджет России в 2025 году сможет получить 2,6 трлн рублей дополнительных доходов от всех налоговых изменений. Расчеты содержатся в пакете поправок министерства финансов РФ, с которыми 29 мая ознакомилось РИА Новости.

    Прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ) с учетом вычетов сможет принести казне в 2025 году 533 млрд рублей дополнительно и 3,1 трлн рублей в течение 6 лет.

    Также, из расчетов следует, что доходы от повышения налога на прибыль с 20% до 25% составят 1,6 трлн рублей в 2025 году и 11,1 трлн рублей за 6 лет.

    Министр финансов Антон Силуанов заявил, что налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей, или 2 миллиона человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллиона рублей в год.

    Подробнее про параметры прогрессивного НДФЛ читайте здесь.

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