Минфин посчитал, что налоговые изменения принесут бюджету дополнительно 2,6 трлн рублей в 2025 году

Бюджет России в 2025 году сможет получить 2,6 трлн рублей дополнительных доходов от всех налоговых изменений. Расчеты содержатся в пакете поправок министерства финансов РФ, с которыми 29 мая ознакомилось РИА Новости.

Прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ) с учетом вычетов сможет принести казне в 2025 году 533 млрд рублей дополнительно и 3,1 трлн рублей в течение 6 лет.

Также, из расчетов следует, что доходы от повышения налога на прибыль с 20% до 25% составят 1,6 трлн рублей в 2025 году и 11,1 трлн рублей за 6 лет.