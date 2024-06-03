Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области

Калининградскую область можно объехать всего за несколько дней, и здесь есть что посмотреть Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Островок России посреди Европы вдали от «большой земли». Белые пески дюн, немецкие домики, сосны и стаи лебедей у побережья Балтийского моря. Всё это — о Калининградской области, небольшой, но очень живописной части нашей страны.



Наша коллега из MSK1.RU Серафима Путиева провела там отпуск и поделилась своим опытом исследования этих мест. Что лучше всего посмотреть на Куршской косе, чем влюбляет в себя Зеленоградск и почему в самом Калининграде вам, возможно, не стоит надолго задерживаться — читайте в этой колонке.



Кенигсберг наших дней Признаюсь честно, для этого путешествия я выбрала Калининград в основном из-за того, что очень соскучилась по Европе. Мне хотелось снова прогуляться по мостовым, полюбоваться домиками, будто из старых книжек. Но тех, кто тоже собирается в Калининград за европейским духом, я поспешу разочаровать. В самом городе почти не осталось исторической застройки, его сровняла с землей британская авиация во время Второй мировой. Даже знаменитый собор с усыпальницей Канта стоял в руинах до конца прошлого века.

Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Сейчас бывший Кенигсберг выглядит как практически любой постсоветский город средней полосы, где живет меньше миллиона человек: тихий, зеленый, по своей атмосфере будто бы застрявший в начале нулевых. Хрущевки, белье, развешенное во дворах. Так выглядит даже центр — мы снимали квартиру в пяти минутах от острова Канта в древнем пятиэтажном доме, бывшем в советское время общежитием.

Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Поделиться Поделиться





О европейском прошлом напоминает Рыбная деревня — ряд домов, построенных вдоль набережной в стиле старого Кенигсберга, но мне было как-то неуютно среди пестроты кафешек и толп туристов. Сложно было отделаться от ощущения пластикового новодела.

Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Что могу посоветовать в городе — это район Амалиенау, где в зелени садов утопают роскошные немецкие виллы, построенные еще в XIX веке и не уничтоженные во время войны. Интересно было и прогуляться по набережной у Музея Мирового океана, где пришвартованы огромные корабли. Неожиданно много положительных эмоций подарил Калининградский зоопарк, в будние дни здесь совсем мало посетителей.

Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Поделиться Поделиться





На осмотр всех этих мест вам вполне хватит пары дней. Возможно, кто-нибудь со мной поспорит, но на сам Калининград я бы и не выделяла больше, если у вас, конечно, не запланирован двухнедельный отпуск. Город меня впечатлил далеко не так, как область.

Куршская коса — заповедник со строгими правилами Дальнейший наш путь лежал из Калининграда в Зеленоградск. В этом прибрежном городке мы поначалу не задержались, взяли в аренду велосипеды и отправились на знаменитую Куршскую косу — узкий полуостров длиной почти 100 километров. Велодорожка, протянувшаяся по косе среди сосновых лесов и живописнейших болот, привела нас сначала к экотропе «Королевский бор», затем в поселок Лесной, недалеко от которого есть отличные смотровые площадки и пляжи. Здесь не останавливаются автобусы с туристами, поэтому берег был очень немноголюдным. Настоящие прибалтийские пейзажи: белый песок, причудливо изогнутые коряги, вынесенные морем, сосны, корни которых держат осыпающийся берег.

Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Поделиться Поделиться





На Куршской косе, как в любом заповеднике, строгие правила, нарушение которых грозит большими штрафами. Здесь нельзя покидать специально отведенные пляжные зоны, сходить с экотроп, гулять по дюнам. Всё потому, что песчаная коса — очень хрупкий биом, дюны мигрируют под воздействием ветра, размываются морем, и если бы их кроме этого топтали еще и люди, от косы бы со временем мало что осталось. Велодорожка радовала нас еще несколько километров после Лесного, но потом начала прерываться грунтовыми участками, после чего и вовсе пропала. Вместе с ней пропал наш энтузиазм крутить педали дальше — по дороге рядом с проезжающими машинами делать это было далеко не так приятно. Позади к тому моменту было уже километров 28, впереди — больше 10.

Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Мы заглянули на орнитологическую станцию «Фрингилла», и это было одним из лучших решений за поездку. Экскурсия оказалась очень интересной, нам рассказали о миграции птиц, о том, как ученые отслеживают их маршруты, а потом прямо при нас окольцевали и отпустили пойманного зяблика — всё, конечно, для научных целей.

Ловушка для птиц, установленная учеными Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Переночевав в поселке Рыбачий и застав, пожалуй, один из самых красивых закатов, что я видела в жизни, на следующий день мы осмотрели и другие достопримечательности Куршской косы — высоту Эфа и Танцующий лес. Удовольствия от этого лично я получила не слишком много, потому что сопровождали нас огромные толпы туристов, которых гиды прокатывают на автобусах по самым знаменательным локациям.

Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Зеленоградск — настоящая Европа Обратный путь с косы уже был лишен обаяния новизны, и часть его мы преодолели на рейсовом автобусе, куда водитель нехотя разрешил затолкать велосипеды. Нам предстоял полноценный день в Зеленоградске, и этот маленький прибрежный городок покорил меня сразу же.

Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Для тех, кто ищет Европу, — вам не в Калининград, вам сюда. Зеленоградск подкупает, правда, не исторической застройкой, а скорее духом и комфортом современных европейских городков. Безбарьерная среда, практически идеальное благоустройство набережной, аккуратные домики, скверы, велодорожки, общественные пространства. Я несколько раз просто замирала от стойкой иллюзии, будто я в Германии, настолько непривычно выглядят здешние улочки даже для столичного жителя.

Серафима Путиева / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Репутация Зеленоградска как города котиков у меня, кстати, не вызывает должного умиления. Количество кошачьих сувениров, граффити, скульптур и прочей айдентики, на мой вкус, превышает разумные пределы. Но радует, что здесь об уличных кошках действительно заботятся — они выглядят здоровыми, сытыми и даже ухоженными.

Сложно сказать, куда здесь стоит сходить. Я бы посоветовала просто прогулку по городу: Курортный проспект, Парк культуры и отдыха, набережная. Можно посетить музей «Кенигсберг» — здесь в красивых диорамах показана история области.

Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Поделиться Поделиться





«От косы до косы» Так называется веломаршрут, который сейчас достраивается в Калининградской области. Это дорожка, протянувшаяся от Зеленоградска пока что до Пионерского вдоль побережья Балтийского моря. Когда проект будет закончен, доехать на велосипеде можно будет до самого Балтийска — города недалеко от границы с Польшей.

Мы решили проехать участок от Зеленоградска до Светлогорска, это около 25 километров. Благо один из сервисов местного проката предоставляет возможность взять велосипеды в одном городе, а сдать — в другом.

Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Велодорожка пролегает вдоль песчаных пляжей, ярко-желтых рапсовых полей, сосновых рощ, впадающих в Балтику рек. Я думала, что всю природную красоту мы уже повидали на косе, но на пейзажи веломаршрута смотрела просто с открытым ртом. Очень советую проехать эти 25 километров, если окажетесь в Калининградской области.

В Светлогорске мы надолго не задержались, сейчас там на набережной активная стройка. Сам город — холмистый, зеленый, красивый. Может, и стоило провести там больше времени, но мы устали и решили сразу взять такси в Донское, где нас ждали два тихих дня отдыха.

Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Донское — небольшой поселок, географически расположенный в самой середине калининградского побережья. Здесь высокие песчаные берега и почти нет туристов, по крайней мере в этот сезон. Вечерами мы спускались к пляжу, чтобы полюбоваться закатом, а остальное время просто ничего не делали и получали от этого удовольствие после насыщенных дней на велосипедах.

Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Последний день поездки мы провели в Балтийске. Это строгий, совсем не курортный город, полная противоположность Зеленоградску. В Балтийске расположились корабли флота РФ, здесь много военных. На пароме мы отправились на Балтийскую косу, посмотреть руины немецкого аэродрома, фортов и огневых точек. Очень необычное зрелище — огромные полуразрушенные постройки, кладбища ржавых кораблей рядом.

Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Фото: Серафима Путиева / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Расходы и итоги Чтобы статья была полезнее, расскажу немного о том, сколько мы потратили денег на 8-дневную поездку в Калининградскую область. Перелет обошелся нам в 12 тысяч рублей на человека, но билеты можно найти и дешевле. Жилье (отели и посуточная аренда) — в среднем 2700 за ночь. Аренда велосипедов обошлась в среднем в 1000 рублей в день с человека. Транспорт в регионе недорогой — за 50 минут на такси с нас взяли около 900 рублей, а билет на электричку обойдется дешевле 100 рублей. Достаточно большие траты вышли на еду: продукты в области (особенно на Куршской косе) значительно дороже, чем в Москве, из-за сложной логистики. Зато в Калининграде легко можно найти товары из Европы — дефицитные виды газировок и сладостей.

Если вы собираетесь в Калининград, первое, что я бы посоветовала, — выделить больше времени на исследование области, а не самого города. Можно побывать не только на побережье, как это сделали мы, а отправиться в Советск или Краснолесье (тоже очень красивые и необычные места). Еще раз очень рекомендую велодорожку по побережью. А вот на косу, возможно, лучше отправиться на арендном авто, здесь маршрут не до конца приспособлен для велотуристов. Также советую узнать побольше об истории региона, тогда посещение многих мест будет более интересным и осмысленным.