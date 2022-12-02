Солоно хлебавши. Реагенты пришли к петербуржцам раньше зимы

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге только началась зима, даже снега еще особенно нет, а коммунальщики уже обеспокоились будущими наледями. «На Вознесенском появилось такое ноу-хау с солью внутри», — сообщает внимательный петербуржец о конструкции на водосточных трубах. Оказалось, что с помощью жестяных емкостей и соли коммунальщики хотят бороться с особо проблемной наледью.



Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Как объяснил «Фонтанке» директор ЖКС №2 Адмиралтейского района Андрей Дубовой, пока что не очень понятно, будет ли это изобретение функциональным: «Основная проблема зимой, когда идет небольшое потепление и тает снег, из водосточных труб идет вода, и она образует наледь на тротуарах. Это наша разработка». Вреда, по крайней мере, принести не должна, поскольку системе водоотведения конструкция не мешает.



На менее кустарный смольнинский проект с аналогичной целью город тратит по 700 тысяч рублей за дом: вдоль водосточных труб проводят систему обогрева, которая уходит потом под асфальт и подключается к ливневой канализации. вместе с самими трубами. Но это непросто — надо разбирать мостовую и договариваться с местными жителями (что еще сложнее). Так что инициативу ЖКС в жилищном комитете приветствовали, отметив, что подобные емкости с солью на трубы вешали и при СССР.

Некоторые петербуржцы недоумевают, зачем нужно использовать соль «заранее». «На улицах Мясной, Володи Ермака, Витебской на этой неделе была раскидана в большом количестве соль. При том, что снега, гололеда нет», — пишет Елизавета и присылает фотографии тротуара с белыми полосами. В Петроградском районе, на улице Ленина, судя по снимкам, часть реагентов уже «ушла» вместе с сапогами прохожих.



Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





По ещё одной версии жителей, пока можно обойтись и просто метлой: «Наглядная иллюстрация: первое фото — тротуар на Кременчугской, с солёной грязью. Второе — внутриквартальный проход, где просто подметают без реагентов. Между снимками 300 метров расстояния и 5 минут времени, снято позавчера».



Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





«Давно наблюдаю, схема такая: сначала горку насыпят по всему тротуару, спустя какое-то время проходит подметалка и соль сметает. Потом снова насыпают и потом снова убирают», — рассказывает про проспект Бакунина и Перекупной переулок Михаил.



Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





На одной из его фотографий виден пудель. Значит, у петербуржца есть как минимум одна причина выступать против использования соли. В этом недовольстве он не одинок. «Во Фрунзенском районе очень солёно. Через любую проезжую часть переходить приходится с собакой на руках: у нее там буквально за пару шагов лапы болеть от соли начинают. Уж лучше бы песок сыпали», — заочно соглашается с Михаилом еще одна петербурженка.



С этой же проблемой столкнулся прошлой зимой и один из читателей «Фонтанки»: «Собака начала активно вылизывать лапы где-то в январе. Мы думали, полижет, и все пройдёт. Но в какой-то момент стало понятно, что проблема серьезная. Между пальцами постоянный гной, запах соответствующий, подушечки на лапах превратились в раны. Собака стала сильно хромать и почти все время лежала. Ходить ей было больно». Лечить животное пришлось около месяца: каждый день собаке меняли повязки и промывали язвы между пальцев.



Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В комитете по благоустройству «Фонтанке» рассказали, что своей главной задачей они видят обеспечение безопасности граждан: «Дорожные предприятия стараются всеми силами не допустить образование наледи и скользкости дорожного покрытия. Риск травматизма и аварийности необходимо свести к минимуму. Поэтому применяются противогололедные материалы». Среди них — соль (в том числе в составе растворов или смеси), песок и гранитная крошка. Выбор в пользу соли делают, в том числе, из-за её экономичности и безопасности для людей: «Техническая соль добывается естественным путём в карьерах, в её составе нет дополнительных химических реагентов».

«В настоящий момент дорожные предприятия нередко применяют чистую соль, исходя из того, что она лучше работает в данных погодных условиях. Песок используют обычно для того, чтобы усилить сцепление шин и обуви горожан с поверхностью дороги в зимнее время при выпадении снега. Но сейчас снега совсем немного, и улицы совершенно чистые, поэтому использовать песок было бы лишним. Однако при морозе даже на чистой поверхности может образоваться ледяная пленка. Именно с ней и должна бороться чистая соль, чтобы уберечь петербуржцев от падений», — добавили в комблаге.



Петербургские дорожники тоже не отрицают использование соли в чистом виде. Ранее крупнейший из них — ГУДП «Центр» — пояснял «Фонтанке», что делает это перед снегопадом и на фоне мороза, чтобы не допустить гололеда, но и не засыпать песком, который оставили до температур ниже минус 15 градусов. Оборудование настраивается таким образом, чтобы на квадратный метр распределялось 30 граммов соли, видео калибровки — ниже.



ГУДП «Центр»

Но так было не всегда, еще несколько лет назад комитет по благоустройству наотрез отказывался сыпать соль без песка. Это разговор о роли личности в истории — идеологом «бессолевой диеты» был глава комблага Владимир Рублевский. Начальников автоколонн при нем увольняли за образованные на дорогах реагентами озера, процент использования соли снижался, а сам чиновник год за годом говорил, что в Петербурге топить снег не собираются. Одни благодарили его за сохранность обуви и собачьих лап, другие кивали на статистику ДТП.



На рубеже 2018–2019 годов на фоне рекордных снегопадов Смольный начал менять подход — в том числе и к PR, достаточно вспомнить лопату Беглова и чиновничьи субботники. Тогда же Александр Беглов — еще врио губернатора — призвал проработать регламент применения реагентов после консультаций с экспертами и горожанами. Общественная дискуссия возобновилась, основной тональностью было: надо сыпать в нужном количестве, в нужные температуры и своевременно сметать — мы так разве умеем? Подключились поставщики соли, предчувствуя отмену «сухого закона», и экологи, которые вступились за флору, фауну и легкие петербуржцев. Тогдашний вице-губернатор Николай Бондаренко принял удар на себя: «Сразу в один момент нельзя посыпать все территории песком, особенно там, где предусмотрена ручная уборка. И там еще с советского периода солились эти тротуары. Сейчас надо подумать, что лучше. Либо мы туда нанимаем то количество людей, которое нужно, чтобы вручную убирать, это огромные затраты, либо возвращаемся к соли и реагентам».



Осенью 2019-го Рублевский покинул должность, и стало понятно, что подход меняется — соли закупили намного больше, чем за год до этого. Врио председателя комитета и недавний зам Рублевского Сергей Малинин говорил: «Закупка соли направлена на более активное применение водяных солевых растворов; их используют для превентивной обработки дорожных покрытий, для расплавления снежно-ледяных отложений или гололедных пленок». Однако читатели еще осенью начали слать фото соляных россыпей. Чиновники — вроде бы — брали на контроль и говорили, что это непорядок, но перед зимой-2019/2020 прямо сказали: да, можно и в чистом виде, но либо для «точечной обработки локальных мест образования наледей», либо при резких похолоданиях. На набережной реки Фонтанки мы обнаружили, что в лотке для песко-соляной смеси — только соль.



«Бывает такая ситуация: нам синоптики обещают ледяной дождь или мокрый снег при плюсовой температуре, а на следующий день сулят минус. Так что мы работаем превентивно и отсыпаем дороги реагентами, вот только прогноз не всегда сбывается», — объяснял сигналы читателей Николай Бондаренко. «Чистые реагенты — только локально, в местах подъемов и путепроводов на вылетных трассах, где проезжают большегрузы и на ветру наледь образуется», — вторил Егор Пащенко, тогда замглавы комитета, а теперь гендиректор ГУДП «Центр».

Перед прошлой зимой комитет снова говорил о солевых растворах как о главном способе профилактики гололеда. Но интонация уже сильно поменялась, это было видно по словам зампредседателя Сергея Орлова, который утверждал, что при грамотном использовании на дорогах остается ничтожно мало соли: «Ну и конечно, применение кожаной обуви, в которой, наверное, нужно передвигаться по парадной лестнице в театре — [если] ходить по улице из магазина в магазин, то обувь зимой будет испорчена в любом случае, даже если будут минимально применяться соль и солевой раствор». А потом пришла такая зима, что после нее выводы пришлось делать всем — от СК и прокуратуры до профильных чиновников. И если изменился подход к заключению всех контрактов на уборку города, странно было бы, если бы он не изменился по отношению к технологии.



Алина Ампелонская, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»