Смольный экстренно добирает людей для уборки города зимой. Основным оружием выбрали солевые растворы

«В настоящее время продолжается набор водителей, на сегодня их 1 817, это 91% от штатной необходимой численности, — рассказал чиновник. — И механизаторов, на сегодняшний день 1 286 специалистов. Это 82% от необходимого. Чтобы обеспечить коэффициент выхода техники на линию выше, чем в предыдущие годы, также продолжается дополнительный набор работников ручного труда. На сегодняшний день их 521 человек, к сожалению, это только 76%».

Вопрос подготовки к зиме обсуждался 18 октября на заседании комиссии Законодательного собрания при рассмотрении проекта бюджета. Первый зампредседателя комитета по благоустройству Сергей Орлов отчитался о подготовке 1 756 единиц уборочной техники.

По его словам, на складах должно быть заготовлено 100 тысяч тонн соли и столько же песка. На данный момент имеется порядка 18 тысяч тонн соли, 43 тысяч тонн песка и более 12 тысяч тонн пескосоляной смеси.



«В этот зимний период мы стараемся сделать ставку в большей степени на солевые растворы, — заявил Орлов. — Это так называемая превентивная работа в период перед снегопадами. В четыре раза снижается солевая нагрузка на городскую среду при применении солевых растворов. И также эта технология позволяет предотвращать образование наледи».



Как подчеркнул чиновник, на дорожных предприятиях введена персональная ответственность руководителей за разумное использование соли.



На дополнительные вопросы о том ущербе, который соль наносит обуви и покрышкам, Орлов ответил, что при превентивной обработке солевыми растворами и своевременной работе уборочной техники на дорогах остается ничтожно мало реагентов. «Ну и конечно, применение кожаной обуви, в которой, наверное, нужно передвигаться по парадной лестнице в театре — [если] ходить по улице из магазина в магазин, то обувь зимой будет испорчена в любом случае, даже если будут минимально применяться соль и солевой раствор».

