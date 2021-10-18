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Смольный экстренно добирает людей для уборки города зимой. Основным оружием выбрали солевые растворы

В Петербурге для борьбы с гололедом будут использовать солевые растворы

Комитет по благоустройству намерен использовать солевые растворы для борьбы с гололедом. По словам чиновников, это снижает объем использования реагентов, а кожаной обуви не поздоровится в любом случае.

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Вопрос подготовки к зиме обсуждался 18 октября на заседании комиссии Законодательного собрания при рассмотрении проекта бюджета. Первый зампредседателя комитета по благоустройству Сергей Орлов отчитался о подготовке 1 756 единиц уборочной техники.

«В настоящее время продолжается набор водителей, на сегодня их 1 817, это 91% от штатной необходимой численности, — рассказал чиновник. — И механизаторов, на сегодняшний день 1 286 специалистов. Это 82% от необходимого. Чтобы обеспечить коэффициент выхода техники на линию выше, чем в предыдущие годы, также продолжается дополнительный набор работников ручного труда. На сегодняшний день их 521 человек, к сожалению, это только 76%».

По его словам, на складах должно быть заготовлено 100 тысяч тонн соли и столько же песка. На данный момент имеется порядка 18 тысяч тонн соли, 43 тысяч тонн песка и более 12 тысяч тонн пескосоляной смеси.

«В этот зимний период мы стараемся сделать ставку в большей степени на солевые растворы, — заявил Орлов. — Это так называемая превентивная работа в период перед снегопадами. В четыре раза снижается солевая нагрузка на городскую среду при применении солевых растворов. И также эта технология позволяет предотвращать образование наледи».

Как подчеркнул чиновник, на дорожных предприятиях введена персональная ответственность руководителей за разумное использование соли.

На дополнительные вопросы о том ущербе, который соль наносит обуви и покрышкам, Орлов ответил, что при превентивной обработке солевыми растворами и своевременной работе уборочной техники на дорогах остается ничтожно мало реагентов. «Ну и конечно, применение кожаной обуви, в которой, наверное, нужно передвигаться по парадной лестнице в театре — [если] ходить по улице из магазина в магазин, то обувь зимой будет испорчена в любом случае, даже если будут минимально применяться соль и солевой раствор».

Напомним, использование чистой соли много лет было фактически под запретом, пока комблаг возглавлял Владимир Рублевский. После его ухода вето было снято, а жители стали жаловаться на наблюдаемые тут и там кучи реагентов, особенно вдоль стен домов. Комблаг настаивает, что использует в основном пескосоляную смесь и солевые растворы, а чистая соль применяется только точечно, в местах особенно сложных наледей.

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Комментарии (26)

NiKot9999
В прошлом году под конец сезона прошелся по слякоти в центре (около 6 км). Когда на следующее утро я посмотрел на носы ботинок-ужаснулся. Около 1 мм верхней части было уничтожено. Большущее пятно не то разводов, не то "сгоревшей" кожи. В общем даже не знаю, что покупать на этот сезон, раз уже соль будет неотъемлемым нашим спутником.
TresAmigos
Ну за чтооооо
VKuser199962806
"В четыре раза снижается солевая нагрузка на городскую среду при применении солевых растворов." Спрашивается, что курит этот Орлов ?
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