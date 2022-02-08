«Если дед мой упадет, он уже не встанет». Репортаж со скользких улиц Петербурга

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Столбик термометра замер на нулевой отметке, но радоваться весне пока рано: улицы Петербурга сковал гололед. От заявок на расчистку тротуаров правительственные сайты пухнут, а коммунальщики нервно рыдают: только за 8 февраля горожане оставили десятки жалоб и требований обработать улицы от наледи.

Малая Садовая. Грозные сосульки

Первая в нашем списке — Малая Садовая улица. Буквально накануне на глазах журналиста «Фонтанки» едва не разыгралась драма: посетительница кофейни поскользнулась прямо на крылечке заведения и кулем повалилась на спину. От удара головой ее спасла спутница, вовремя ухватив за руку.

— Мы видели этот момент. Сразу вокруг входной группы солью все посыпали и уборщики с Малой Садовой чистили уже, — говорит администратор кафе. — Я вот больше за сосульки боюсь — у нас есть палочка специальная, сами уже выходим, сбиваем, чтобы ни в кого, не дай бог, не попало.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Приключения по-итальянски. Штурм луж

Следующая точка в нашем списке — огромная лужа, которая залила весь тротуар возле дома № 21 на Итальянской улице. Не замочив ног, здесь можно пройти только в резиновых сапогах. И обойти нельзя — со стороны тротуара улица плотно забита припаркованными автомобилями. Те, кто пошустрее, переправляются через топь, пробираясь по заледенелой снежной бровке на краю тротуара и проезжей части. Женщина с палочкой, которая попалась нам навстречу, тяжело вздыхает и штурмует несанкционированный водоем прямо вброд. Тех, кто перебрался через лужу, на Итальянской ждет еще один аттракцион — затянутый коркой льда тротуар. — В этом году плохо все, — признается петербурженка Ирина, на наших глазах покорившая ледяные Кордильеры возле лужи. — Жаловаться коммунальщикам? А толку-то? Возле нашего дома в Невском районе — такая же картина, две недели назад написали жалобу, так ничего и не изменилось.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Караванная, 6. Ледяное комбо

Тротуар здесь — форменный каток. Пешеходы преодолевают его гуськом на полусогнутых. На радость коммунальщикам, в эти дни температура держится около нуля и лед не такой скользкий. А значит, можно схалтурить и ничего не делать — все равно же скоро весна, все растает.

Другая опасность, которая подстерегает пешеходов на Караванной, — огромные сосульки. Несколько штук уже повалилось на тротуар — дворники заботливо оцепили осколки штакетником и сигнальной лентой. Да так и бросили, не заморачиваясь над расчисткой ни пешеходной зоны, ни крыши. Чтобы обойти препятствие, пешеходы вынуждены бросаться под колеса автомобилей на проезжую часть. — Посетители давно уже жалуются на эти сосульки, — говорит продавец в кафе, над входом в которое нависла ледяная угроза. — Вчера приезжали люди, которые все тут убирают, все тут огородили, но почему-то сбивать их не стали. За углом дома, на площади Белинского, картина не лучше: раскинулся такой каток, что впору тренировать команду конькобежцев.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Угол Маяковского и Некрасова. Ледяные переходы

И здесь нас встречает гололед и осколки рухнувших с крыш сосулек, огороженные штакетником и красно-белой растяжкой. Похоже, эта неразлучная парочка — самое ходовое средство борьбы со льдом в этом сезоне. А что — удобно: не нужно тратиться на противогололедные реагенты и зарплату дворникам.

Спуски пешеходных переходов заслуживают того, чтобы рассказать о них отдельно. Выполненные под уклоном к мостовой, они заросли таким скользким льдом, что зазевавшиеся пешеходы скатываются прямо в поток машин. — Никогда такого у нас в городе не было, — причитает Валентина, когда мы переводим ее через дорогу, поддерживая на льду за локоть. — Эта зима далась нам очень тяжело. При Советской власти такого не было. Все травматологии людьми забиты. Я-то ладно, а вот если дед мой упадет, он уже не встанет. Есть в гололеде и плюс. На обледенелых тротуарах девушки могут тестировать мужчин на галантность: не подал руку — в женихи негоден.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Саперный переулок. Снежное месиво

Если вы ищете квинтэссенцию снежной грязи, приходите в Саперный переулок. Возле дома № 6 бурого месива столько, что проезжая часть стала уже вдвое. Как уж там, в этой жиже, будут парковаться инвалиды-колясочники, дворникам плевать.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Улица Чайковского. Кладовая зимы

Одну из жалоб на неубранный снег на автодорогах и тротуарах оставили жильцы дома 57 на улице Чайковского. Доезжаем до точки и замираем, разинув рты: здесь притаилась кладовая зимы. Теперь мы знаем, откуда доставляют снег на остальные улицы Петербурга.

К чести дворников, отметим: похоже, здесь они подсуетились и успели-таки рассыпать по тротуарам противогололедный реагент — корка льда пористая, если присмотреться, можно разглядеть кристаллы химиката.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Московский вокзал. Медитирующие дворники

Еще одну жалобу на снежные завалы и гололед оставили жильцы дома № 10 на 1-й Советской улице. То ли коммунальщики тут расторопные, то ли лед нас не дождался и растаял, но придраться тут объективно было не к чему.

Куда живописнее открылась нам картина на площади перед Московским вокзалом. На тротуаре возвышаются снежные горы высотой в метр, а чуть поодаль ими любуются две женщины в ярких дворницких жилетах. Впрочем, завидев фотокамеру, они выходят из медитативного состояния, хватают лом с лопатой и начинают энергично бороться со льдом.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Пушкинская улица. Хлябь и ледяные глыбы

На Пушкинской улице возле памятника поэту царство снега. Похоже, здесь его не убирали с самого начала зимы — высоченные завалы окружили монумент плотным кольцом. Все это снежное месиво расползается на тротуары грязной хлябью. Но люди не унывают: одни идут вброд, утопая по щиколотку, другие карабкаются в обход по снежным брустверам.

Отдельно хочется посочувствовать автолюбителям, которым вздумалось здесь припарковаться. Снежные насыпи водители берут штурмом, с наскока влетая на ледяные глыбы. Так и стоит в ушах хруст бампера новенького внедорожника, пытавшегося проделать этот трюк прямо при нас.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Кузнечный переулок. Дворники спят, а горожанам стыдно

В Кузнечном переулке горожане просили власти освободить ото льда тротуар возле дома № 10. И неспроста: здесь идеальное место для удара головой и всевозможных переломов. Но зачем же торопиться и бежать выполнять все капризы петербуржцев, если можно потянуть резину? Ведь мы же помним, что скоро весна и все растает. Увы, в Кузнечном эта формула лени дала осечку: прямо на наших глазах поскальзывается и падает спиной на землю старенький дедушка. Шапка улетает в одну сторону, кулечек с нехитрыми пожитками — в другую.

Мы бросаемся его поднимать, а он стыдливо оправдывается: — Ничего, дочка, вроде цел.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





