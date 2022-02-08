«Если дед мой упадет, он уже не встанет». Репортаж со скользких улиц Петербурга

Столбик термометра замер на нулевой отметке, но радоваться весне пока рано: улицы Петербурга сковал гололед. От заявок на расчистку тротуаров правительственные сайты пухнут, а коммунальщики нервно рыдают: только за 8 февраля горожане оставили десятки жалоб и требований обработать улицы от наледи.
Малая Садовая. Грозные сосульки
Первая в нашем списке — Малая Садовая улица. Буквально накануне на глазах журналиста «Фонтанки» едва не разыгралась драма: посетительница кофейни поскользнулась прямо на крылечке заведения и кулем повалилась на спину. От удара головой ее спасла спутница, вовремя ухватив за руку.
— Мы видели этот момент. Сразу вокруг входной группы солью все посыпали и уборщики с Малой Садовой чистили уже, — говорит администратор кафе. — Я вот больше за сосульки боюсь — у нас есть палочка специальная, сами уже выходим, сбиваем, чтобы ни в кого, не дай бог, не попало.
Приключения по-итальянски. Штурм луж
Следующая точка в нашем списке — огромная лужа, которая залила весь тротуар возле дома № 21 на Итальянской улице. Не замочив ног, здесь можно пройти только в резиновых сапогах. И обойти нельзя — со стороны тротуара улица плотно забита припаркованными автомобилями. Те, кто пошустрее, переправляются через топь, пробираясь по заледенелой снежной бровке на краю тротуара и проезжей части. Женщина с палочкой, которая попалась нам навстречу, тяжело вздыхает и штурмует несанкционированный водоем прямо вброд.
Тех, кто перебрался через лужу, на Итальянской ждет еще один аттракцион — затянутый коркой льда тротуар.
— В этом году плохо все, — признается петербурженка Ирина, на наших глазах покорившая ледяные Кордильеры возле лужи. — Жаловаться коммунальщикам? А толку-то? Возле нашего дома в Невском районе — такая же картина, две недели назад написали жалобу, так ничего и не изменилось.
Караванная, 6. Ледяное комбо
Тротуар здесь — форменный каток. Пешеходы преодолевают его гуськом на полусогнутых. На радость коммунальщикам, в эти дни температура держится около нуля и лед не такой скользкий. А значит, можно схалтурить и ничего не делать — все равно же скоро весна, все растает.
Другая опасность, которая подстерегает пешеходов на Караванной, — огромные сосульки. Несколько штук уже повалилось на тротуар — дворники заботливо оцепили осколки штакетником и сигнальной лентой. Да так и бросили, не заморачиваясь над расчисткой ни пешеходной зоны, ни крыши. Чтобы обойти препятствие, пешеходы вынуждены бросаться под колеса автомобилей на проезжую часть.
— Посетители давно уже жалуются на эти сосульки, — говорит продавец в кафе, над входом в которое нависла ледяная угроза. — Вчера приезжали люди, которые все тут убирают, все тут огородили, но почему-то сбивать их не стали.
За углом дома, на площади Белинского, картина не лучше: раскинулся такой каток, что впору тренировать команду конькобежцев.
Угол Маяковского и Некрасова. Ледяные переходы
И здесь нас встречает гололед и осколки рухнувших с крыш сосулек, огороженные штакетником и красно-белой растяжкой. Похоже, эта неразлучная парочка — самое ходовое средство борьбы со льдом в этом сезоне. А что — удобно: не нужно тратиться на противогололедные реагенты и зарплату дворникам.
Спуски пешеходных переходов заслуживают того, чтобы рассказать о них отдельно. Выполненные под уклоном к мостовой, они заросли таким скользким льдом, что зазевавшиеся пешеходы скатываются прямо в поток машин.
— Никогда такого у нас в городе не было, — причитает Валентина, когда мы переводим ее через дорогу, поддерживая на льду за локоть. — Эта зима далась нам очень тяжело. При Советской власти такого не было. Все травматологии людьми забиты. Я-то ладно, а вот если дед мой упадет, он уже не встанет.
Есть в гололеде и плюс. На обледенелых тротуарах девушки могут тестировать мужчин на галантность: не подал руку — в женихи негоден.
Саперный переулок. Снежное месиво
Если вы ищете квинтэссенцию снежной грязи, приходите в Саперный переулок. Возле дома № 6 бурого месива столько, что проезжая часть стала уже вдвое. Как уж там, в этой жиже, будут парковаться инвалиды-колясочники, дворникам плевать.
Улица Чайковского. Кладовая зимы
Одну из жалоб на неубранный снег на автодорогах и тротуарах оставили жильцы дома 57 на улице Чайковского. Доезжаем до точки и замираем, разинув рты: здесь притаилась кладовая зимы. Теперь мы знаем, откуда доставляют снег на остальные улицы Петербурга.
К чести дворников, отметим: похоже, здесь они подсуетились и успели-таки рассыпать по тротуарам противогололедный реагент — корка льда пористая, если присмотреться, можно разглядеть кристаллы химиката.
Московский вокзал. Медитирующие дворники
Еще одну жалобу на снежные завалы и гололед оставили жильцы дома № 10 на 1-й Советской улице. То ли коммунальщики тут расторопные, то ли лед нас не дождался и растаял, но придраться тут объективно было не к чему.
Куда живописнее открылась нам картина на площади перед Московским вокзалом. На тротуаре возвышаются снежные горы высотой в метр, а чуть поодаль ими любуются две женщины в ярких дворницких жилетах. Впрочем, завидев фотокамеру, они выходят из медитативного состояния, хватают лом с лопатой и начинают энергично бороться со льдом.
Пушкинская улица. Хлябь и ледяные глыбы
На Пушкинской улице возле памятника поэту царство снега. Похоже, здесь его не убирали с самого начала зимы — высоченные завалы окружили монумент плотным кольцом. Все это снежное месиво расползается на тротуары грязной хлябью. Но люди не унывают: одни идут вброд, утопая по щиколотку, другие карабкаются в обход по снежным брустверам.
Отдельно хочется посочувствовать автолюбителям, которым вздумалось здесь припарковаться. Снежные насыпи водители берут штурмом, с наскока влетая на ледяные глыбы. Так и стоит в ушах хруст бампера новенького внедорожника, пытавшегося проделать этот трюк прямо при нас.
Кузнечный переулок. Дворники спят, а горожанам стыдно
В Кузнечном переулке горожане просили власти освободить ото льда тротуар возле дома № 10. И неспроста: здесь идеальное место для удара головой и всевозможных переломов. Но зачем же торопиться и бежать выполнять все капризы петербуржцев, если можно потянуть резину? Ведь мы же помним, что скоро весна и все растает. Увы, в Кузнечном эта формула лени дала осечку: прямо на наших глазах поскальзывается и падает спиной на землю старенький дедушка. Шапка улетает в одну сторону, кулечек с нехитрыми пожитками — в другую.
Мы бросаемся его поднимать, а он стыдливо оправдывается:
— Ничего, дочка, вроде цел.
Пока дворники не справляются, а петербуржцам стыдно, что они не могут грациозно держать баланс на льду, «Фонтанка» прокладывает оптимальный путь на работу. Мы уже скользили на Васильевском острове («Фонтанка» идет на работу. Между выцветших линий на асфальт упаду»), скрипели на Юго-Западе («Фонтанка» идет на работу. От окраины к центру с грацией пингвина»), ругались в центре («Фонтанка» идет на работу. Сегодня — по Адмиралтейскому району»), купались на Юго-Востоке («Фонтанка» плывёт на работу. По лужам с правого берега Невы») и ворчали на Северном морском пути («Фонтанка» идет на работу. Северный морской путь для пешехода»).