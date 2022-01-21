«Фонтанка» идет на работу. Северный морской путь для пешехода

«Фонтанка.ру»
«Фонтанка» продолжает ежедневный цикл впечатлений, которыми делятся корреспонденты по итогам своего похода на работу. Мы уже скользили на Васильевском острове, скрипели на Юго-Западе, ругались в Центре и купались на Юго-Востоке. 21 января в плавание пустились северяне: Юля Копыльцова из Приморского района и Маша Лащева из Калининского.
Шаг влево, шаг вправо — лужа
Юля
Из дома на Плесецкой выхожу со скверным предчувствием — осторожно ступаю по скользким ступеням и, оглядываясь по сторонам, шагаю в сторону остановки по толстой ледяной корке. Когда-то здесь был асфальт, давно не виделись. Пересекаю проезжую часть, где ноги хлюпают по грязной каше. Напряжение возрастает с каждым новым преодоленным метром, впереди самое нелюбимое — замерзшие снежные кочки. Гладкие, блестящие на солнце и обманчиво безобидные: подошва ботинка не цепляется за их поверхность. Внутреннее ощущение грядущей опасности не обмануло — на одной из таких я и поскользнулась. К счастью, удержать равновесие всё же смогла.
Самое страшное миновало, дышу полной грудью и иду по тротуару Комендантского проспекта. Тут ледяной ковер «с дырками», кое-где, очевидно, поработали дворники. Но расслабляться не приходится: в качестве новой преграды выступают лужи — у них разные формы и размеры. Почти все нагло пялятся, заявляя о своем превосходстве над любой обувью, которая не резиновые сапоги: «Эй, ты ведь не хочешь прийти на работу с мокрыми носками? Вот и мы так думаем...» Прохожу мимо заполненной грязной водой колеи и мельком бросаю взгляд на внушительного размера снежную кучу. Прыг-скок — и я уже в автобусе.
Путь от остановки до входа в вестибюль станции метро «Комендантский проспект» занимает приблизительно десять секунд. За это время успеваю немного оглядеться и вижу небольшие песочные острова — в голове вспыхивают воспоминания о лете. От мысли о том, что даже петербургская зима не вечна, становится немного теплее. Задумавшись, ныряю в подземку, будет о чем помечтать по пути.
Спустя примерно полчаса выхожу у Гостиного двора. Бегу на работу, тут можно перестать следить за ногами, разве что им иногда мешают выступающие бордюры. У ограждения вижу широкую лопату и небольшой мешок с песком, а уже на Зодчего Росси встречаю уборочную технику. Поворот — я у цели. Не сломала ни нос, ни ногу и не искупалась, но это моя заслуга.
Капитализм проиграл
Маша
Я выхожу из дома на Гжатскую в предвкушении острого репортажа. Вчера на моих глазах во дворе человек просто самопроизвольно на небольшом уклоне проехал на двух ногах с десяток метров, хватаясь за воздух — так невообразимо скользко было во дворе.
Но мои мстительные планы разрушает погода. Дворовые дорожки растаяли, и хотя на проезжей части растеклись грязные глубокие лужи от прежних глыб неубранного снега, который складировали на обочинах, в целом пройти можно. Даже работает маленький экскаватор, дворники помогают ему убирать оставшиеся снежные горы.
Я выхожу со двора и иду вдоль крупнейшего магазина района. В прошлые годы даже в самые дикие снегопады территория вокруг гипермаркета была расчищена, вокруг постоянно ездил маленький новенький трактор. И магазин со светящимися витринами, выметенными и посыпанными вокруг дорожками выглядел как убедительный пример победившего капитализма среди разрухи общественного хозяйства. Сейчас всё покрыто льдом. Я перехожу с размашистого на семенящий шаг. Дорогу уже много недель не чистят и ничем не посыпают. Правда, за ночь лёд стал ноздреватым и практически не скользит. Идти уже почти не страшно.
До метро — с полкилометра по проспекту Науки, главной улицы МО «Академическое», одного из самых густонаселенных районов города. У нас тут все улицы названы красиво, в честь ученых: Обручевых, Вавиловых, Академика Константинова. «Здесь можно увидеть и уютные благоустроенные дворы, и детские площадки, и множество зон отдыха. А самое главное — обилие зелени, аккуратных газонов, роскошных цветников, созданных усилиями самих жителей», — так пишет на официальной странице округа его глава с петербургской фамилией Пыжик.
И всегда зимой это самый ужасный участок дороги, целиком покрытый льдом. Вообще, где-то глубоко есть целых две дорожки и между ними зелёная зона травы и деревьев. Но так как с началом снегопадов коммунальщики к участку, кажется, вообще не притрагивались, сейчас он целиком покрыт толстенный слоем льда и снега. Вчера «Фонтанке» даже звонила читательница с просьбой к журналистам пройтись по проспекту Науки и написать об этом непередаваемом опыте. Выполняем. Проспект зимой превращается в скорбный ледяной путь, который с матом и проклятиями преодолевают на пути к метро жители района.
Сегодня же погода сделала то, что за половину зимы не удосужились коммунальщики. Дорога не скользкая. Нет, её, конечно же, не чистили. Но плюсовая температура сделала лёд пористым и нестрашным. Впервые за много недель до метро можно дойти и не поломать ноги.
В нескольких местах даже видны робкие следы колки льда. Но кто-то, поковырявшись в ледниковых залежах, быстро махнул на это рукой. Для чистоты эксперимента перехожу на четную сторону. Там работа коммунальщиков более заметна. Вдоль дороги проходят траншеи, обнажающие асфальт. Жаль только, что они заполнены грязным мокрым снегом и водой. Растаявший снег не убирают. Люди бредут по щиколотку в каше.
Относительно чисто только на площади с ёлкой у метро. У входа гордо несут вахту огромные кучи снега, которые не вывозились, кажется, с начала декабря. Возле них курят, перед тем как войти в метро. Грязные кучи снега утыканы окурками.
На работу шли Юлия Копыльцова и Мария Лащева,
«Фонтанка.ру»