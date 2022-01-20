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«Фонтанка» плывёт на работу. По лужам с правого берега Невы

На Юго-Востоке Петербурга коммунальные службы расчистили основные улицы, но забыли про дворы. То, до чего руки не дошли, растаяло и превратилось в озера.

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«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» продолжает знакомить вас со своими ежедневными маршрутами до редакции на улице Зодчего Росси. Первопроходцем выступил Николай Кудин с Васильевского острова. На следующий день с юго-запада шли Венера Галеева и Любовь Хмелевская. В среду мы публиковали видеоотчет Виктора Смирнова и Алины Циопы.

Теперь прямое включение из Веселого поселка от Анны Назаровой и Евгении Горбуновой.

«Козьими тропами» мимо местных озер
Аня

Утром из «веселого» в Веселом поселке только перспектива свалиться в местные озера, уступая проезжую часть машинам. В остальном все очень и очень грустно — часть тротуаров во дворах обледенела, часть еще и обросла припаркованными за ночь автомобилями. Лавируя народными тропами, выхожу на Большевиков, и вот она — цивилизация! Перед глазами простирается идеально чистый асфальт. Ни глубоких луж тебе, ни льда. И я даже знаю, кого за это благодарить! Небесную канцелярию, как никак +3 на термометре.

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В темпе чешу по Большевиков, озираясь по сторонам. Параллельно отмечаю, что велосипедную дорожку здесь не убирали с начала зимы. Теперь она больше напоминает склон для сноубордистов. Ну, или на худой конец, лыжников. Взбираюсь на нее, минуя зебру, и понимаю, что даже она сегодня выглядит весьма прилично, местами оттаяв до основания.

Возле ТЦ «Невский» всё стабильно — скрывшийся под лужами лёд поджидает зазевавшихся в свои твердые объятия. Но, будем честны, я срезаю наискось через парковку, а не по тротуару, как нормальные люди. Прохлюпав по лужам, захожу в метро. Здесь сегодня тоже суше обычного.

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Выходя на Достоевской, морально готовлюсь к скользкому спуску, но нет, оттаяло и здесь. Щербаков переулок тоже выглядит более-менее прилично — спасибо рабочим, которые скинули весь снег на проезжую часть. До набережной Фонтанки дохожу практически без приключений, лишь несколько капель с крыш нарушают мой душевный покой. Но лучше пара капель с крыш, чем угрожающие жизни сосульки, висевшие здесь неделю назад. И даже опасное место на мосту Ломоносова, где невозможно было пройти в гололед, сегодня выглядит совсем безопасно. Бери, да иди!

Хорошо, что мне не в школу
Женя

Несколько дней назад у парадной был каток, только недавно его расчистили до асфальта. Но не все удовольствия сразу. Проезжая часть, через которую пролегает дорога к мусорным бакам, вся в скользких ледяных ухабах. Так что добраться до мусорки и найти там свободное место — и то, и другое квесты одинаковой сложности.

Проспект Пятилеток — одна из главных улиц в микрорайоне, хорошо освещена и убрана. Утреннюю прогулку омрачают разве что большие глубокие лужи, но они на том же месте, в тот же час после каждого дождя. Кроме них, часть тротуара по обочинам съедают большие грязные сугробы.

Стоит только свернуть во двор — видишь колоссальную разницу. Во дворе на пересечении Пятилеток и Клочкова переулка обледенели даже тротуары. Кто играл в «Метро 2033», поймет, на что похожа картина под ногами. По наледи два раза в день семенят ученики здешней начальной школы. Тропа мимо расположенной рядом средней школы не лучше. После нее, на Клочковом, ноги отдыхают от скольжения, но недолго. Огибающая перехватывающую стоянку тропинка к «Торговому двору» имеет привычный рельеф. Лавочки по бокам намекают, что ответственный за безобразие есть, только он до него не добрался.

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Последний рубеж на пути к метро — нырок в арку в ТЦ, немного ухабов и вы у метро. Вокруг вестибюля, кстати, все расчищено почти идеально. Вокруг станции «Гостиный двор» тоже нареканий нет. Только у галереи на Садовой, где «Фонтанка» уже побывала два дня назад, наледь все еще лежит — отмокает. Один участок убирать не стали, просто огородили сигнальными лентами, зато расчистили проход из галереи к пешеходному переходу.

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Переулок Крылова с понедельника держит марку чистоты. Деревянные треноги с сигнальными лентами на площади Островского говорят, что расслабляться пока рано, но вот уже за углом улица Зодчего Росси.

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Комментарии (9)

monch
ФЪ - давай по честному! Правый берег для Невского района - дно! Переходи/переплывай на Левый - там все ОК!
267086964
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду рабо.ту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 2202203294738168
161489582
И Беглов куда-то слился, не видно и не слышно! В городе- БАРДАК!!!
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