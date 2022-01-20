«Фонтанка» плывёт на работу. По лужам с правого берега Невы

«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» продолжает знакомить вас со своими ежедневными маршрутами до редакции на улице Зодчего Росси. Первопроходцем выступил Николай Кудин с Васильевского острова. На следующий день с юго-запада шли Венера Галеева и Любовь Хмелевская. В среду мы публиковали видеоотчет Виктора Смирнова и Алины Циопы.

Теперь прямое включение из Веселого поселка от Анны Назаровой и Евгении Горбуновой.

«Козьими тропами» мимо местных озер Аня

Утром из «веселого» в Веселом поселке только перспектива свалиться в местные озера, уступая проезжую часть машинам. В остальном все очень и очень грустно — часть тротуаров во дворах обледенела, часть еще и обросла припаркованными за ночь автомобилями. Лавируя народными тропами, выхожу на Большевиков, и вот она — цивилизация! Перед глазами простирается идеально чистый асфальт. Ни глубоких луж тебе, ни льда. И я даже знаю, кого за это благодарить! Небесную канцелярию, как никак +3 на термометре.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В темпе чешу по Большевиков, озираясь по сторонам. Параллельно отмечаю, что велосипедную дорожку здесь не убирали с начала зимы. Теперь она больше напоминает склон для сноубордистов. Ну, или на худой конец, лыжников. Взбираюсь на нее, минуя зебру, и понимаю, что даже она сегодня выглядит весьма прилично, местами оттаяв до основания.

Возле ТЦ «Невский» всё стабильно — скрывшийся под лужами лёд поджидает зазевавшихся в свои твердые объятия. Но, будем честны, я срезаю наискось через парковку, а не по тротуару, как нормальные люди. Прохлюпав по лужам, захожу в метро. Здесь сегодня тоже суше обычного.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Выходя на Достоевской, морально готовлюсь к скользкому спуску, но нет, оттаяло и здесь. Щербаков переулок тоже выглядит более-менее прилично — спасибо рабочим, которые скинули весь снег на проезжую часть. До набережной Фонтанки дохожу практически без приключений, лишь несколько капель с крыш нарушают мой душевный покой. Но лучше пара капель с крыш, чем угрожающие жизни сосульки, висевшие здесь неделю назад. И даже опасное место на мосту Ломоносова, где невозможно было пройти в гололед, сегодня выглядит совсем безопасно. Бери, да иди!

Хорошо, что мне не в школу Женя

Несколько дней назад у парадной был каток, только недавно его расчистили до асфальта. Но не все удовольствия сразу. Проезжая часть, через которую пролегает дорога к мусорным бакам, вся в скользких ледяных ухабах. Так что добраться до мусорки и найти там свободное место — и то, и другое квесты одинаковой сложности.

Проспект Пятилеток — одна из главных улиц в микрорайоне, хорошо освещена и убрана. Утреннюю прогулку омрачают разве что большие глубокие лужи, но они на том же месте, в тот же час после каждого дождя. Кроме них, часть тротуара по обочинам съедают большие грязные сугробы.

Стоит только свернуть во двор — видишь колоссальную разницу. Во дворе на пересечении Пятилеток и Клочкова переулка обледенели даже тротуары. Кто играл в «Метро 2033», поймет, на что похожа картина под ногами. По наледи два раза в день семенят ученики здешней начальной школы. Тропа мимо расположенной рядом средней школы не лучше. После нее, на Клочковом, ноги отдыхают от скольжения, но недолго. Огибающая перехватывающую стоянку тропинка к «Торговому двору» имеет привычный рельеф. Лавочки по бокам намекают, что ответственный за безобразие есть, только он до него не добрался.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Последний рубеж на пути к метро — нырок в арку в ТЦ, немного ухабов и вы у метро. Вокруг вестибюля, кстати, все расчищено почти идеально. Вокруг станции «Гостиный двор» тоже нареканий нет. Только у галереи на Садовой, где «Фонтанка» уже побывала два дня назад, наледь все еще лежит — отмокает. Один участок убирать не стали, просто огородили сигнальными лентами, зато расчистили проход из галереи к пешеходному переходу.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





