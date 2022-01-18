«Фонтанка» идет на работу. От окраины к центру с грацией пингвина

«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» продолжает отчеты о том, как корреспонденты издания добираются до редакции этой сложной для коммунальщиков и для обычных горожан зимой. Накануне в объектив попал маршрут Николая Кудина от Васильевского острова.

Утро 18 января выдалось морозным: ощущается как –11, хотя на улице –6. О своих впечатлениях рассказывают Любовь Хмелевская и Венера Галеева. Обе стартовали на юго-западе. Он неоднозначен в плане уборки: где-то участки сухого асфальта щедро посыпаны песком, а где-то на тротуарах блестит и лоснится толстый ледяной слой.



Путь № 1: эстетика сухого асфальта Люба

К станции метро «Ленинский проспект» по одноименному проспекту идем всего 1 км. На выходе из дома № 20 пятачок у парадной расчищен, а вот дальше весь проезд во льду — зато как следует «пропесочен». Еще в субботу — воскресенье вся придомовая территория была ледяной, так что я тогда упала и заработала себе гематому на бедре и ушиб затылка.

Сегодня на выходе из двора наблюдается цивилизация: асфальт на тротуаре такой чистый и сухой, что, кажется, позавидует любой район. Чтобы на дорожках не появлялся лёд, их густо посыпали.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Чуть позже становится понятно, что восторг уместен лишь при условии прямого следования от дома до метро. А вот при намерении свернуть в кофейню или в поликлинику на пути вырастают ледяные горы и настилы. Так, лестница через пролет дома № 121 к поликлинике № 43 в тонком льду, без очков этого можно не заметить и упасть. Покрыты скользкой коркой и выезды из дворов, подъезды к магазинам и пунктам доставки. Посыпать их тоже никто не стал.

Зато у метро нас встречает благостная сухость асфальта, густо посыпанного песком. Выглядит грязно, но надежно!

Путь № 2: песок нам только снится Венера

Путь лежит в 7:30 утра от улицы Маршала Захарова до станции метро «Автово», так что нужно сесть на автобус или трамвай. Идти пешком — всего три километра. Казалось бы, можно и прогуляться, но местность и без того настолько пересеченная, что идти ногами — приключение не для ранимого, поднявшегося ни свет ни заря человека.

Проезды здесь шире, чем в центре города, а тротуары не лепятся вплотную к жилым домам. Так что во время оттепели талый снег с крыш не стекает под ноги пешеходам и не застывает на асфальте непроходимыми ледяными горбами. Везде, где ширины тротуара хватает для проезда техники, почищено. Так что самая сложная часть квеста — добраться от парадной до проспекта Стачек.

Узкие проезды между придомовыми газончиками и детскими площадками пешеходу приходится делить с автомобилистами, которые пытаются вывести свое транспортное средство в сторону цивилизации. Им тоже несладко — приходится лавировать между припаркованными машинами с ювелирной точностью, чтобы на ледяной коросте или снежной каше не занесло в чей-нибудь чужой борт.



По улице Маршала Захарова, которую в начале зимы сурово заливало кипятком, гулять не особенно принято, обычно здесь сразу садятся на общественный транспорт. Если же решил пройтись — пускай даже в виде эксперимента, значит, ты сам себе злой Буратино. Точнее, пингвин. Чтобы ковылять по присыпанному снежной кашей льду, надо брать пример с этой птицы. Растопыриваем крылья и представляем, что у нас между ногами камушек. Так, вразвалочку можно без лишних огорчений достичь проспекта Маршала Жукова. На пересечении «красных маршалов» защищенный техникой тротуар лоснится, как китовая кожа. Тонкая ледяная корочка ничем не присыпана. Но опытного пингвина этим не проймешь. Больше огорчений доставляет другое. Пешеходный маршрут совершено неожиданно обрывается, упираясь в проезжую часть. Или превращается в «козью тропу», вытоптанную в заснеженном газоне.



За трамвайной остановкой и вовсе натянута красно-белая сигнальная лента, мол, погуляли и хватит.

Финал: некрасиво, но безопасно

Дорога от станции метро «Гостиный двор» к редакции на Зодчего Росси через переулок Крылова была в сносном состоянии и накануне, сейчас тоже. Хотя еще в выходные лед подстерегал пешехода и снизу, покоясь на тротуарах, и сверху, свисая с крыш в виде сосулек.

