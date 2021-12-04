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На юго-западе Петербурга прорыв — водители едут прямо в лужу кипятка

Улицу Маршала Захарова залило кипятком. Водители согреваются в машинах от пара.

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Прорыв трубы превратил одну из основных магистралей Красносельского района в горячее озеро. В районе ЧП скапливается пробка.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», около полудня 4 декабря кипяток стал заливать улицу Маршала Захарова в районе пересечения с улицей Десантников. Дорогу заволокло паром. Не все автомобилисты поняли сразу, что заезжают в кипяток.

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
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«В машине становится ощутимо теплее», — невесело шутят автомобилисты, оказавшиеся посреди озера из горячей воды.

Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

В районе домов 56–58 движение частично перекрыто. Из-за ограничений на Маршала Захарова скапливается пробка.

«Трассы автобусных маршрутов №№ 83, 87, 11, 142, 160 временно изменены из-за разлива горячей воды на ул. Маршала Захарова», — предупреждают ответственные за транспорт чиновники.

Это второй за утро прорыв в Красносельском районе. Первый случился на проспекте Кузнецова.

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

AlexZZZ
Каждый год одно и тоже - как морозы наступают, сразу начинают рваться трубы. Интересно почему :)))
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