На юго-западе Петербурга прорыв — водители едут прямо в лужу кипятка

Прорыв трубы превратил одну из основных магистралей Красносельского района в горячее озеро. В районе ЧП скапливается пробка.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», около полудня 4 декабря кипяток стал заливать улицу Маршала Захарова в районе пересечения с улицей Десантников. Дорогу заволокло паром. Не все автомобилисты поняли сразу, что заезжают в кипяток.
«В машине становится ощутимо теплее», — невесело шутят автомобилисты, оказавшиеся посреди озера из горячей воды.
Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
В районе домов 56–58 движение частично перекрыто. Из-за ограничений на Маршала Захарова скапливается пробка.
«Трассы автобусных маршрутов №№ 83, 87, 11, 142, 160 временно изменены из-за разлива горячей воды на ул. Маршала Захарова», — предупреждают ответственные за транспорт чиновники.
Это второй за утро прорыв в Красносельском районе. Первый случился на проспекте Кузнецова.