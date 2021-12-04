Часть Красносельского района Петербурга заволокло паром. Батареи остывают в двух десятках домов

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, утром 4 декабря проспект Кузнецова заволокло паром.

Аварийные бригады «Теплосети» с полуночи работают в Красносельском районе. Место аварии местным жителям приходилось обходить за десятки метров.

В «Теплосети Санкт-Петербурга» сообщили «Фонтанке», что информация о дефекте на трубе у дома 20 по указанному проспекту поступила в 0:05.

«В целях определения точного места дефекта была произведена диагностика. По ее итогам в 11:31 начались работы и перевод потребителей на резервную схему», — отмечает пресс-служба.