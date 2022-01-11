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Потенциальные сосульки-убийцы вернулись в Петербург. Потепление не за горами

Ледяные глыбы на крышах, водосточных трубах и даже проводах вновь нависли над головами петербуржцев. Привычный маршрут «работа — дом — работа» превратился в настоящую полосу препятствий, где угроза буквально поджидает за каждым углом.

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Фотокорреспонденты «Фонтанки» прогулялись в центре Петербурга 11 января. Неочищенные крыши, попавшие в их объектив, после непродолжительного потепления обросли ледяными сосульками (посмотрите, они выглядят действительно угрожающе). Не желающие оказаться в травмпункте горожане предпочитают держаться от домов чуть поодаль, а некоторые и вовсе вынуждены передвигаться исключительно по проезжей части.

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Так, огромная глыба льда повисла во дворе редакции «Фонтанки» на Зодчего Росси. Замерзшая махина буквально поглотила водосточную трубу. Опасно выглядит и переулок Крылова — по тротуару урывками передвигаются только самые отважные. На Пестеля, 11, сосульки свисают в несколько рядов. Такая же ситуация сложилась и на улице Некрасова. Под такой крышей ходить, мягко говоря, страшно.

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По прогнозу СЗ УГМС, потепление, а следом и вероятный «сосулькопад» начнутся уже завтра. В ночь на среду, 12 января, ожидается минус 20–22 градуса, в окрестностях местами до минус 25. Днём — уже всего минус 6–8. В четверг петербуржцам пророчат уверенный «плюс».

Одной из последних «жертв» наледи в Петербурге стала припаркованная на Чкаловском проспекте Daewoo Nexia. Сосулька упала на автомобиль, который только подъехал. К счастью, больше никто не пострадал, хотя, по словам очевидцев, во время падения там проходила женщина с коляской.

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Комментарии (4)

angel of death
сосуля-центр, для настоящих сосуль =)
howo
Давайте говорить правильно - сосули.
Москва 2041
При Сталине такого не было!
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