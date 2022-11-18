Петербуржцы заметили чистую соль на улицах. Дорожники не отрицают

Дорожные службы используют чистую соль на улицах Петербурга. Время песка придет позже.



На соль 18 ноября обратили внимание в нескольких районных пабликах. В частности, жители жаловались на реагенты вдоль таких улиц, как Подрезова, Бармалеева, Подковырова, Зверинская и других.

В ГУДП «Центр» «Фонтанке» подтвердили, что пока используют соль в чистом виде, а не в составе песко-соляной смеси. Делают это в ожидании снегопада на фоне заморозков. «Норма — 30 г чистой соли на 1 кв. метр асфальта, — уточнили на предприятии, — чтобы не допустить гололёда и не пачкать улицы песком. Песок будем добавлять, когда температура уйдет к минус 15 и ниже».