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    Петербуржцы заметили чистую соль на улицах. Дорожники не отрицают

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    Дорожные службы используют чистую соль на улицах Петербурга. Время песка придет позже.

    На соль 18 ноября обратили внимание в нескольких районных пабликах. В частности, жители жаловались на реагенты вдоль таких улиц, как Подрезова, Бармалеева, Подковырова, Зверинская и других.

    В ГУДП «Центр» «Фонтанке» подтвердили, что пока используют соль в чистом виде, а не в составе песко-соляной смеси. Делают это в ожидании снегопада на фоне заморозков. «Норма — 30 г чистой соли на 1 кв. метр асфальта, — уточнили на предприятии, — чтобы не допустить гололёда и не пачкать улицы песком. Песок будем добавлять, когда температура уйдет к минус 15 и ниже».

    Скопления соли на перекрестках могут объясняться тем, что машина останавливается и только после этого выключает распределение реагентов. «Может кучка получиться. Выявляем это, разметаем», — говорят на предприятии. Сам режим распределения проверяют заранее.

    ГУДП «Центр»

    Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как собираются изменить систему уборки города ближайшей зимой.

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