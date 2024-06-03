Известного дорожника эпохи Матвиенко — Полтавченко задержали после полугода в розыске

Банкротство и розыск

В начале 2018 года налоговая служба подала иск о признании «Лендорстроя-2» банкротом, список истцов стал пополняться. Дело тянулось долго, кредиторы настаивали, что директор компании Владимир Гурьянов может выводить средства через подконтрольные ему ГПК «Пялозеро» и ООО «Дорлингора».



В ноябре 2023-го суд в «Лендорстрое-2» ввел процедуру наблюдения, назначил временного управляющего. Тот заявил, что Гурьянов не передает необходимые документы по хоздеятельности предприятия, а также отметил, что доходы от сдачи недвижимости в аренду идут неизвестно куда: счета компании заблокированы, так что, вероятно, средства «попадают непосредственно в распоряжение руководителя должника, который использует их по своему усмотрению, что, по мнению временного управляющего, приносит убытки как обществу, так и его кредиторам».



Представители должника утверждали, что все идет на оплату коммуналки и расчеты с приставами. Однако в апреле 2024 года суд отстранил Гурьянова от руководства компанией, передав эти полномочия управляющему. Спустя месяц временного сменили, а в ЕГРЮЛ в качестве главы компании вернулся Гурьянов.



К тому времени он находился в федеральном розыске. Судя по всему, представление частных кредиторов о финансовых потоках в компании разделяла полиция, причем задолго до банкротства. Дела об уклонении от налогов несколько раз возбуждали с 2000 года, но затем прекращали. Позже было возбуждено дело о сокрытии средств, которые должны пойти на выплату налоговой задолженности (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Следствие считало, что «Лендорстрой-2» задолжал более 100 млн рублей, и 38 млн Гурьянов в 2017 году перевел на счета ООО «Еврол Северо-Запад». Владелец «Еврола» Максим Петров, как и Гурьянов, является совладельцем ООО «Дорлингора». Подписка о невыезде по адресу регистрации бизнесмена не удержала, в конце 2023 года он был объявлен в розыск.

