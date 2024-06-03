Известного дорожника эпохи Матвиенко — Полтавченко задержали после полугода в розыске

В Петербурге задержали владельца и гендиректора компании «Лендорстрой-2» Владимира Гурьянова. Некогда крупный деятель дорожного строительства и без пяти минут благоустроитель территории вокруг стадиона «Зенита» последние полгода был в федеральном розыске.
По данным «Фонтанки», задержали Гурьянова накануне на проспекте Новаторов. Как говорится, в ходе оперативно-разыскных мероприятий. А их проводили по той причине, что 72-летний бизнесмен посчитал подписку о невыезде формальностью.
От Софийской до заката
«Лендорстрой-2» — крупный дорожный подрядчик, расцвет которого выпал на нулевые и начало десятых (хотя компанию создали еще в 1993-м, а, например, в 2002-м она ремонтировала Театральную площадь). В 2003 году вместе с другими лидерами отрасли «Лендорстрой-2» стал одним из первых членов ассоциации «Дормост», Позже в портфолио компании оказалось строительство Софийской улицы, Парашютной улицы, Суздальского проспекта, а также подключение ЗСД к Обводному каналу. Объем заключенных контрактов составлял несколько миллиардов в год.
К началу 2013 года, как говорили в Смольном, «Лендорстрой-2» оказался лидером по числу объектов, не введенных в эксплуатацию, по которым тем не менее запущено движение. В дирекции транспортного строительства тогда прошли выемки документов — в том числе по контрактам компании, а подрядчика попытались обанкротить.
Примерно тогда же «Лендорстрой-2» оказался в неловкой ситуации из-за стадиона на Крестовском острове (время показало, что он был только первой ласточкой и еще легко отделался). Дело в том, что в 2010-м компания заключила договор с ДТС на благоустройство прилегающей территории, но тогда предполагалось, что весь ансамбль закончат в 2011 году. Когда стало понятно, что арена задерживается года на 4 (а на самом деле больше), начались долгие тяжбы по расторжению или не расторжению контракта. Договор на дороги, примыкающие к стадиону, разорвали.
Неурядицы компании продолжались. В конце 2014 года производственную базу на бывшем Митрофаньевском кладбище «поторопились» снести. «Лендорстрой-2» должен был освободить участок, но договорился об отсрочке до мая с епархией (ведь землю передавали под строительство храма святителя Митрофана Воронежского). Смольному об этом сообщить вовремя забыли, так что, когда спохватились, экскаваторы уже прошлись по цехам.
С середины 2010-х годов компания фактически уходит из смольнинского пула ремонтных и строительных подрядчиков, как и многие ее конкуренты. Однако еще в 2016-м «Лендорстрой-2» попытался вернуться к стадиону и безуспешно поучаствовал в памятном конкурсе на благоустройство намыва (может быть, читатели помнят название «Леокам» и то, как эту компанию сменил Водоканал — с отложенными последствиями). После этого «Лендорстрой-2» в основном выяснял отношения с городом по гарантийным адресам, а также участвовал как субподрядчик в строительстве трамвайной линии «Чижик». В 2017 горпрокуратура заявила о том, что руководство компании задерживает зарплаты сотрудникам, возбуждали уголовное дело.
Банкротство и розыск
В начале 2018 года налоговая служба подала иск о признании «Лендорстроя-2» банкротом, список истцов стал пополняться. Дело тянулось долго, кредиторы настаивали, что директор компании Владимир Гурьянов может выводить средства через подконтрольные ему ГПК «Пялозеро» и ООО «Дорлингора».
В ноябре 2023-го суд в «Лендорстрое-2» ввел процедуру наблюдения, назначил временного управляющего. Тот заявил, что Гурьянов не передает необходимые документы по хоздеятельности предприятия, а также отметил, что доходы от сдачи недвижимости в аренду идут неизвестно куда: счета компании заблокированы, так что, вероятно, средства «попадают непосредственно в распоряжение руководителя должника, который использует их по своему усмотрению, что, по мнению временного управляющего, приносит убытки как обществу, так и его кредиторам».
Представители должника утверждали, что все идет на оплату коммуналки и расчеты с приставами. Однако в апреле 2024 года суд отстранил Гурьянова от руководства компанией, передав эти полномочия управляющему. Спустя месяц временного сменили, а в ЕГРЮЛ в качестве главы компании вернулся Гурьянов.
К тому времени он находился в федеральном розыске. Судя по всему, представление частных кредиторов о финансовых потоках в компании разделяла полиция, причем задолго до банкротства. Дела об уклонении от налогов несколько раз возбуждали с 2000 года, но затем прекращали. Позже было возбуждено дело о сокрытии средств, которые должны пойти на выплату налоговой задолженности (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Следствие считало, что «Лендорстрой-2» задолжал более 100 млн рублей, и 38 млн Гурьянов в 2017 году перевел на счета ООО «Еврол Северо-Запад». Владелец «Еврола» Максим Петров, как и Гурьянов, является совладельцем ООО «Дорлингора». Подписка о невыезде по адресу регистрации бизнесмена не удержала, в конце 2023 года он был объявлен в розыск.